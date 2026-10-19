Не только вейпы: в Петербурге хотят запретить продажу сигарет у школ, на стадионах и в культовых зданиях

В Законодательное собрание внесли сразу три законопроекта.

В Петербурге хотят заметно ограничить доступ к вейпам и другой никотинсодержащей продукции. В Законодательное собрание внесли сразу три законопроекта.

Главный из них предлагает полностью запретить розничную продажу электронных сигарет и жидкостей для них, рассказал в своем канале председатель ЗАКСа Александр Бельский.

Что хотят запретить

Речь идёт о запрете продажи электронных систем доставки никотина — вейпов — и жидкостей для них. Если депутаты поддержат инициативу, купить их в магазинах города будет нельзя с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

То есть запрет рассчитан на пять лет. Продавать вейпы не смогут ни крупные сети, ни небольшие магазины, ни киоски.

Зачем это нужно

Авторы инициативы объясняют её заботой о здоровье горожан. Основной акцент — на детях и подростках: яркие устройства, ароматные жидкости и доступная цена часто делают вейпы привлекательными для школьников.

Идея не появилась внезапно. Ещё летом в ЗакСе обсуждали возможность регионального запрета, а профильная рабочая группа позже единогласно поддержала полный запрет розничной продажи.

Право вводить такие ограничения городам дало изменение федерального законодательства. Теперь регионы могут сами решать, насколько жёстко ограничивать продажу никотинсодержащей продукции.

Где ещё ограничат продажу сигарет

Вместе с запретом вейпов депутаты внесли ещё два законопроекта. Они касаются не только электронных сигарет, но и обычного табака, кальянов и других никотинсодержащих изделий.

Первый документ предлагает запретить продажу такой продукции:

на официальных спортивных соревнованиях;

в детских оздоровительных и социальных учреждениях;

на пляжах и других территориях у воды;

в культовых зданиях.

Смысл простой: убрать сигареты и вейпы из мест, куда люди приходят отдыхать, заниматься спортом или приводят детей.

Запретные зоны у школ

Второй законопроект касается территории рядом со школами и другими образовательными организациями. Городские власти смогут сами определять границы зон, где нельзя будет продавать табак, вейпы, кальяны и похожие устройства.

Сейчас такие ограничения уже существуют, но депутаты считают их недостаточными. Новый закон позволит точнее обозначить запретные территории и не оставлять магазины с никотинсодержащей продукцией вплотную к учебным заведениям.

Что будет дальше

Все три инициативы уже внесены в Законодательное собрание. Их планируют рассматривать вместе, как единый пакет мер против доступности никотина.

Чтобы запрет заработал с 1 марта 2027 года, городскому парламенту нужно принять закон до 1 декабря 2026 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, что парить начинают уже во втором классе.