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Пятерка за фуршет: законно ли заставлять студентов устраивать дорогие банкеты на защиту диплома

Опубликовано: 4 июня 2025 16:31
Фуршет за диплом, взятка едой
Пятерка за фуршет: законно ли заставлять студентов устраивать дорогие банкеты на защиту диплома
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Российские выпускники жалуются на списки закусок и напитков для комиссии, а некоторые рассказывают о тройках без фуршета.

В преддверии защиты дипломов в вузах страны разгорается новый скандал. Выпускники жалуются, что их заставляют устраивать дорогие фуршеты для членов комиссии.

Им присылают списки закусок и напитков, а некоторые рассказывают, что без фуршета им ставили тройки. Кейтеринговые компании даже предлагают специальную услугу — фуршет с официантами и аниматорами для защиты диплома.

Законно ли это и чем это может грозить вузу? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат предупреждает: фуршет на защите диплома может обернуться уголовным делом

Юлия Вербицкая-Линник предостерегает:

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат
«Очень неоднозначная история с фуршетами может обернуться уголовным делом, а то и тюремным сроком. И окажется, что это никакая не «милая традиция», а самая настоящая взятка —тяжкое преступление, взяточничество. В зависимости от того кто предлагает фуршет или оценку в обмен на фуршет».

«Скромные» основания для уголовного дела: от чего предостерегает адвокат

«Возможно, это отчасти профессиональная деформация, но мы знаем очень много уголовных дел, которые не только возбуждались, но и доходили до суда по гораздо более «скромным» основаниям», — отмечает адвокат.

Важно помнить, что даже небольшие, на первый взгляд, нарушения могут иметь серьезные последствия.

Особо крупный размер: сумма фуршета может стоить свободы

«В соответствии с положениями ст. 290 и 291 УК РФ (взяточничество) сумма, превышающая миллион рублей, в которую, как правило оцениваются такие фуршеты, является особо крупным размером. И ответственность за совершение таких преступления может достигать 15 лет лишения свободы. Так что никакие это не «хорошие студенческие традиции». Просим быть очень внимательными в наши нынче очень непростые времена», — напомнила эксперт.

Эта ситуация поднимает важные вопросы о границе между благодарностью и взяткой, традицией и вымогательством. Заставлять студентов организовывать дорогие фуршеты для комиссии недопустимо и может иметь серьезные юридические последствия.

Студенты должны быть защищены от подобного давления и иметь возможность получить заслуженную оценку за свои знания, а не за щедрость угощения.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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