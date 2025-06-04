Нефтяное пятно в порту Петербурга: чем грозит разлив мазута экологии и горожанам

В порту Санкт-Петербурга произошел разлив нефтепродуктов. По предварительной информации, во время заправки рыболовного судна в акваторию могло попасть от 50 до 100 килограммов мазута.

В настоящее время загрязнение ликвидировано, а транспортная полиция Северо-Западного федерального округа проводит проверку.

Но чем грозит это петербуржцам и окружающей среде? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил Заслуженный эколог России, профессор UNESCO, эксперт ООН, кандидат биологических наук Андрей Пешков.

Порт — нагруженная экосистема: проблемы загрязнения внутренних акваторий

Андрей Пешков отметил:

«Порт — это уже достаточно нагруженная экосистема. И зачастую, практически в любом порте, внутренняя акватория запредельно загрязнена. И не только углеводородами, но и хозбытовыми стоками, поверхностными стоками, ну и так далее».

Это означает, что даже небольшое дополнительное загрязнение может усугубить и без того непростую экологическую ситуацию.

Последствия для экосистемы: негативное воздействие на морскую среду

«Поэтому, конечно, любая добавка негативного воздействия на морскую среду — это, конечно, нехорошо. И неприятно для экосистемы в целом», — подчеркнул эксперт.

Нефтепродукты оказывают негативное влияние на морскую флору и фауну, загрязняя воду и убивая морских обитателей. Разлив мазута может привести к гибели рыбы, птиц и других животных, а также нарушить хрупкое экологическое равновесие.

Ответственность и ущерб: кто виноват и как посчитать убытки

С точки зрения соблюдения законодательства, необходимо выяснить, что послужило причиной разлива и кто виноват.

«И если есть признаки, измеряемые признаки негативного воздействия, то нужно посчитать ущерб. Есть методики, расчеты специалистов, в том числе Росприроднадзора и технических администраций, они могут это спокойно сделать. И чтобы впредь были поаккуратнее и мазут никуда не проливали, наказать примерно тех, кто виновен в этой халатности или в каких-то других видах проступков», — объяснил Андрей Пешков.

Оперативность и минимизация ущерба: что удалось сделать специалистам

«В принципе, если оперативно сработали, то я думаю, что минимизировали, собирая это небольшое количество. Это не то, чтобы в Анапе вылилось тонны. Здесь все-таки от 50 до 100 кг. Да, ну 100 килограмм это уже прилично. Но если быстро собрали, то минимизировали бы, конечно, ущерб, нанесенный природе, экосистеме. Которая и так, как я уже сказал, сильно пострадала от деятельности Homo sapiens», — отметил эксперт.

Своевременная ликвидация разлива — ключевой фактор для минимизации негативных последствий.

Необходимо, чтобы надзорные органы выполнили в полной мере то, что они должны выполнить по закону. Это позволит привлечь виновных к ответственности и предотвратить подобные инциденты в будущем, обеспечивая сохранение экологии Санкт-Петербурга.