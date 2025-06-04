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«Белые ночи» в бумаге: как петербургский скульптор воссоздал образ героя Достоевского в Доме книги

Опубликовано: 4 июня 2025 18:32
Федор Достоевский
«Белые ночи» в бумаге: как петербургский скульптор воссоздал образ героя Достоевского в Доме книги
Городовой ру

Вместе с ним петербуржцам предлагают отправиться в новый арт-маршрут по городу.

В Доме книги на Невском проспекте появилась бумажная скульптура, вдохновленная образом главного персонажа повести Федора Достоевского «Белые ночи».

Эта необычная инсталляция сразу привлекла внимание посетителей и стала новой достопримечательностью города.

Полигональный стиль и тексты Достоевского: как создавалась бумажная скульптура

Как пишет пресс-служба Дома книги, инсталляция выполнена в полигональном стиле и сделана из листов с текстами произведений Достоевского. Это — оригинальное решение, которое подчеркивает связь скульптуры с творчеством великого писателя.

Создал необычный арт-объект петербургский скульптор Илья Гурко. Важно отметить, что именно Федор Достоевский в 1848 году первым назвал это природное явление «белыми ночами», что делает его фигуру еще более символичной для города.

«Вчера было наше третье свидание, наша третья белая ночь…» — цитата из книги «Белые ночи».

Безымянный Мечтатель: главный герой повести и его путь по Петербургу

Главный герой одноименной повести Достоевского — безымянный Мечтатель проходит путь по набережной Екатерининского канала — от одиночества к мимолетной близости, от надежды к разочарованию.

Этот путь стал символом петербургских «белых ночей» и настроений, которые они вызывают у жителей и гостей города.

Маршрут по местам Достоевского: от Дома книги к Семимостью

Этот маршрут петербуржцы и гости города могут пройти и в реальности: он начинается в Доме книги, у окна второго этажа, и ведет через знаковые мосты города: Казанский, Банковский, Мучной, Каменный, а завершает путешествие Семимостье.

Прогулка по этим местам позволит погрузиться в атмосферу повести и прочувствовать дух Петербурга Достоевского.

От искусства к реальности: вдохновение Достоевского в современном Петербурге

Появление бумажной скульптуры Достоевского в Доме книги — это не только дань уважения великому писателю, но и возможность для современных петербуржцев и гостей города по-новому взглянуть на его творчество и на сам Петербург.

Этот — арт-объект служит отправной точкой для увлекательного путешествия по местам, связанным с жизнью и произведениями Достоевского, и позволяет прочувствовать особую атмосферу города белых ночей.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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