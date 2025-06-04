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Райский уголок у Финского залива: три пляжа Курортного района откроют после масштабной реконструкции

Опубликовано: 4 июня 2025 18:01
Пляжи Петербурга
Райский уголок у Финского залива: три пляжа Курортного района откроют после масштабной реконструкции
Городовой ру

Какие пляжи Петербурга станут лучше и где уже можно купаться?

К началу августа три пляжа в Курортном районе Санкт-Петербурга — Детский, Дубковский и Комаровский откроют после масштабной реконструкции. Об этом сообщил глава ГБУ «Курортный берег» Алексей Фисяк.

Это — отличная новость для петербуржцев и гостей города, которые смогут насладиться обновленными зонами отдыха у Финского залива.

Удобная инфраструктура и благоустройство: что появится на обновленных пляжах?

На прибрежной территории создают удобную инфраструктуру для отдыха, устанавливают уличную мебель, благоустраивают участки у воды. Это означает, что отдыхающие смогут с комфортом проводить время на пляжах, пользуясь всеми необходимыми удобствами.

«Это будут уникальные по-своему пляжи», — отметил Фисяк в беседе с «Интерфакс», обещая петербуржцам что-то особенное.

Продолжение реконструкции: какие пляжи обновят в ближайшие годы?

Реконструкция пляжей в Курортном районе — это часть масштабного проекта по улучшению зон отдыха в Санкт-Петербурге. В 2024 году были реконструированы пляжи Северный, Дюны и Ласковый.

В 2026 года запланированы работы на пляжах Чудный и Новый. Это говорит о том, что городские власти уделяют большое внимание созданию комфортной и современной инфраструктуры для отдыха у воды.

Соответствие нормам: где можно купаться в Петербурге прямо сейчас?

Ранее сотрудники санитарного надзора осуществили отбор проб и провели лабораторные исследования всех 24 пляжей Петербурга. По результатам исследования, нормам соответствуют Безымянное, Первое Суздальское и Ольгинский пруд, остальные не соответствуют гигиеническим нормативам.

Поэтому, выбирая место для купания, важно учитывать эту информацию и отдавать предпочтение проверенным и безопасным водоемам.

Летний отдых в Петербурге: комфорт, безопасность и чистая вода

Реконструкция пляжей в Курортном районе — это важный шаг к созданию комфортных и современных зон отдыха для петербуржцев и гостей города. В сочетании с постоянным мониторингом качества воды, это позволит обеспечить безопасный и приятный летний отдых у Финского залива.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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