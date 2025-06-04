«Это норма для Питера»: петербуржцы обсуждают приближающееся открытие станции метро «Юго-Западная»

Строительство новой станции в Северной столице завершается, в 2025 году планируется ее открытие.

Строительство станции метро «Юго-Западная» в Санкт-Петербурге выходит на финишную прямую, вокруг нее заметны первые изменения, так как строительные работы начинаются на фасаде и прилегающей территории станции.

Недавно были установлены буквы Петербургского метрополитена, а теперь убирают ограждение, которое было установлено в 2017 году. А петербуржцы тем временем с иронией отмечают, что наконец-то виден «свет в конце туннеля».

Демонтаж старого ограждения и благоустройство территории

Со стороны проспекта Маршала Жукова в Петербурге начали снимать старое ограждение строительной площадки, которое стояло здесь 8 лет.

Вместо него установят новое сетчатое ограждение — оно не только предотвратит проникновение посторонних, но и позволит продолжить работы по благоустройству территории перед вестибюлем станции метро «Юго-Западная», передает телеграм-канал Подземник.

Параллельно с этим ведутся работы по подготовке площади перед входом: идет песчаная подготовка для мощения натуральным камнем, облицовка гранитными плитами ступеней лестницы, по которой пассажиры будут подниматься к вестибюлю.

Вестибюль и фасад

Вестибюль станции уже приобрел законченный вид. В феврале 2025 года завершили монтаж вентилируемого фасада. Стеклянный купол атриума полностью смонтирован, а металлоконструкции и остекление завершены. Внутри вестибюля отделка выполнена природным камнем, установлены стеклянные панно над эскалаторами.

Техническая готовность и сроки открытия

На здании уже установлены два логотипа метро, один из которых зажгли 27 мая, что символизирует приближение открытия станции.

Губернатор Петербурга Александр Беглов неоднократно заявлял, что станцию «Юго-Западная» планируют открыть до конца 2025 года. Однако конкретной даты не было озвучено.

Мнение петербуржцев

Новость о том, что возле вестибюля станции убирают забор, была воспринята с иронией местными жителями. Горожане удивляются, почему строительство идет так долго и сравнивают темпы Петербургского метростроя с московским.

«С 2017 (!) года, просто потрясающие темпы строительства»;

«Москва. Прошлый год, 8 станций. Точка»;

«Как-то странно такое наблюдать, меняют забор на забор. Это точно займет чье-то рабочее время и потребует средств»;

«8 лет строительства. Да, это норма для Питера. А если учесть проектирование с 2013 то все 12 лет», — пишут петербуржцы в соцсети.

Эксперты объясняют такие долгие сроки стройки тем, что в Петербурге болотистая местность, поэтому возводить тут станции метро гораздо сложнее. Однако жители больше удивляются тому факту, что на строительство тратятся огромные суммы.