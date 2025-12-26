Городовой / Полезное / Как за 30 минут вернуть плинтусам магазинный вид без едкой химии: метод отельных горничных
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Как за 30 минут вернуть плинтусам магазинный вид без едкой химии: метод отельных горничных

Опубликовано: 26 декабря 2025 08:09
горниная
Как за 30 минут вернуть плинтусам магазинный вид без едкой химии: метод отельных горничных
Фото: Городовой.ру

Вы же не думаете, что в хостелах их постоянно меняют.

Вы когда-нибудь замечали, как в хороших отелях даже самые неприметные уголки в ванной и на кухне сияют чистотой? Секрет уборки пластиковых плинтусов, который десятилетиями передают друг другу опытные горничные, настолько прост, что в него почти невозможно поверить. И он не имеет ничего общего с агрессивной бытовой химией.

Всё, что нужно, — это обычный столовый уксус. Именно его, смешанный с тёплой водой в пропорции примерно 2 стакана на 1,5 литра, они используют для борьбы с застарелым налётом, жиром и пылью.

Секрет в том, что кислота в уксусе — прекрасный природный растворитель, который мягко разъедает грязь, не повреждая при этом чувствительное пластиковое покрытие.

Технология проста: смочите в этом растворе мягкую тряпку, тщательно протрите плинтуса и оставьте состав «работать» на 20–30 минут. За это время уксусная кислота размягчит даже самую стойкую грязь.

После этого вам останется лишь пройтись по поверхности влажной губкой, чтобы снять размокший налёт, и начисто вытереть сухой микрофиброй. Результат — безупречно чистые плинтуса без разводов и царапин.

Этот метод не только эффективен, но и абсолютно безопасен — он не оставляет едкого запаха и не вредит ни вам, ни поверхностям. Так что в следующий раз, когда захотите навести лоск, вспомните этот лайфхак из арсенала профессионалов.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью