Какая еда в самолете меняет вкус, и почему так происходит

Во время длительного полета пассажирам воздушного судна приносят еду. Только вот она не всегда оправдывает ожидания. Но виноваты в этом не повара. Оказывается, в воздухе вкус некоторых продуктов просто меняется.

Почему это происходит

Психотерапевт Чарльз Спенс, который изучает изменение вкусовых ощущений, считает, что на ухудшение и улучшение восприятия определенной пищи влияют несколько факторов. Во-первых, высокая сухость воздуха. Во-вторых, пониженное давление в салоне. Третья и самая главная причина — громкий шум двигателя.

Чтобы выяснить это, ученый провел эксперимент. Он обнаружил, что прослушивание звенящих высоких нот может увеличить восприятие сладости на 10 процентов. В то же низкие звуки, похожие на те, что мы слышим в самолете, усиливают горечь до 10 процентов.

Источник фото: Legion-Media

Вкус каких продуктов изменится

Главным образом пострадает вкус сладкой пищи. Цитрусовые тоже покажутся менее выдающимися из-за сухого воздуха.

«При уровне шума, схожего с шумом самолетных двигателей, мы хуже воспринимаем сладкие вкусы и лучше — умами, то есть вкус высокобелковой пищи. За него отвечают соли глутаминовой кислоты, или глутаматы, которых больше всего в грибах, помидорах, мясе, а также ферментированных и выдержанных продуктах. Все это в самолете покажется вам вкуснее обычного», — пояснил эксперт.

Восприятие солености тоже ухудшается, поэтому чипсы, сыр и орешки с приправами, как и сладости, покажутся менее вкусными. Зато горькие и землистые вкусы не изменятся.

Источник фото: Legion-Media

Как исправить положение

Чтобы не пришлось давиться булочкой с повидлом или печеньем, необходимо просто взять на борт наушники с шумоподавлением и надеть их во время приема пищи. Также могут подойти беруши.

Влияет и то, как близко место пассажира находится к двигателю. Те, кто сидит дальше, могут почти не почувствовать изменений во вкусе продуктов, отметил специалист в исследовании, опубликованном на портале Flavour Journal.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media