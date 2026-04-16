Какая хоккейная команда есть в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петербурге есть несколько хоккейных команд, но самая известная и титулованная — СКА (Спортивный клуб армии). Это один из символов города, его спортивная визитная карточка, которая ассоциируется с Петербургом так же, как Эрмитаж или разводные мосты.

История клуба

СКА основан в 1946 году. Первоначально команда называлась «Дом офицеров им. С. М. Кирова». В первые годы выступления были не самыми успешными: в сезоне 1947/48 клуб не участвовал в чемпионате, а до 1950 года играл во втором по силе дивизионе.

В 1959 году команда получила современное название — СКА. Долгое время клуб оставался в тени московских грандов (ЦСКА, «Динамо», «Спартака»), но в советские годы был крепким середняком. Первый крупный успех пришёл в 1971 году, когда СКА завоевал бронзовые медали чемпионата СССР.

В 1990-е и начале 2000-х годов клуб переживал непростые времена, боролся за выживание. Ситуация изменилась с появлением КХЛ и нового финансирования. СКА стал активно привлекать звёздных игроков, в том числе из НХЛ, и превратился в одного из главных претендентов на трофеи.

Достижения

Главные титулы:

Два Кубка Гагарина — в 2015 году (победа над «Ак Барсом») и в 2017 году (победа над магнитогорским «Металлургом»).

Три Кубка Континента — за победу в регулярном чемпионате КХЛ в сезонах 2012/13, 2017/18 и 2022/23.

Два Кубка Открытия — в 2017 и 2018 годах.

Другие награды:

Финалист Кубка СССР (1968, 1971).

Обладатель Кубка Шпенглера (1970, 1971, 1977, 2010) и других международных трофеев.

Воспитанники СКА неоднократно становились чемпионами мира среди молодёжи и юниоров.

Современная эпоха

С 2024 года домашние матчи СКА проходят на «СКА Арене» — современном ледовом комплексе, который вмещает более 21 тысячи зрителей. Клуб продолжает быть одним из фаворитов КХЛ, регулярно участвует в плей-офф.

В сезоне 2025/26 главным тренером СКА является Игорь Ларионов. Капитан команды — Сергей Плотников.

