Перевел кур на весенний рацион – а они мне устроили яичный "коллапс": план питания на день для увеличения яйценоскости

Чем кормить несушек весной для повышения яйценоскости

С приходом весны многие фермеры замечают, что куры не могут полностью восстановиться после долгой зимы. За холодные месяцы организм птиц истощается, а яйценоскость падает до минимума.

Но это легко исправить с помощью правильного питания. Достаточно скорректировать меню, и уже через несколько дней вы увидите результат.

Как меняется распорядок дня курицы весной

Весь день несушки живут по определенному ритму. Утром они бодрые, подвижные и нуждаются в самой калорийной пище, чтобы восполнить запасы энергии.

В обед наступает спокойное время, куры размеренно клюют корм и пьют воду. А вечером они готовятся к отдыху, поэтому им требуется легкая подкормка. Если составить весеннее меню с учетом этих трех этапов, птицы быстро придут в форму.

Примерное весеннее меню для несушек

Завтрак. Начните утро с полезного напитка: разведите в 2 литрах теплой воды 1 столовую ложку яблочного уксуса. Через 30 минут дайте курам кашу из ячменя, кукурузы и пшеницы (всех ингредиентов поровну). Для сытости добавьте одно вареное яйцо.

Обед. В середине дня положите в кормушки свежую зелень. Мелко порубите молодую крапиву и морковную ботву, добавьте гранулированную люцерну, хорошо перемешайте. В поилку капните 1 каплю йода на 10 литров воды, чтобы поддержать иммунитет после зимы, советует опытный птицевод.

Ужин. Вечером приготовьте влажную мешанку из зерна, отрубей и одной ложки растительного масла. И не выключайте свет в курятнике слишком рано: весной длительность освещения особенно важна для роста яйценоскости.

На что обратить внимание и каких результатов ждать

Единственный минус такого питания - куры начинают пить заметно больше обычного. Поэтому регулярно проверяйте поилки, держите их полными и подливайте только чистую теплую воду.

Уже через 3 дня вы заметите, что яйценоскость заметно выросла. Кроме того, улучшится и качество самих яиц: скорлупа станет толще и крепче, а желток - ярче.

