Курам в апреле-мае - самое полезное: 50 мл в поилку - и несушки как после санатория, яйценоскость высокая, здоровье отменное

После зимы куры остро нуждаются в витаминах. Период холодов, короткого светового дня и отсутствия зелени крайне негативно сказывается на иммунитете и общем состоянии птиц. Поэтому без использования специальных добавок не обойтись. Разумеется, витамины содержатся и в натуральных кормах, но их сохранность может снижаться при неправильном хранении. Например, при высокой влажности или под воздействием прямых солнечных лучей, пишет портал "ГКЗ".
Аскорбиновая кислота для кур
Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в поддержании здоровья несушек. Он способствует синтезу коллагена. Этот белок влияет на эластичность кровеносных сосудов, а также участвует в процессах детоксикации и укрепляет иммунную систему. При дефиците витамина С у птиц могут наблюдаться проблемы с оперением, замедленное заживление ран, снижение яйценоскости и высокая восприимчивость к болезням.
Использование аскорбиновой кислоты
1. Профилактика.
Рекомендуется обогащать рацион несушек, добавляя 50 мг аскорбиновой кислоты на каждый килограмм корма. Это своего рода ежедневная витаминная поддержка, которая поможет птицам оставаться активными и здоровыми. Добавлять препарат рекомендуется в воду либо в мешанку.
2. Лечение.
Если вы заметили признаки недомогания у кур, то дозировку витамина С можно увеличить до 3-5 мг на птицу. Такой подход послужит своеобразной "скорой помощью", способствуя быстрому восстановлению здоровья.
Важно помнить, что как недостаток, так и избыток витаминов могут негативно сказаться на самочувствии кур. Поэтому при использовании добавок следует строго соблюдать рекомендованные дозировки.
