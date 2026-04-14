Городовой / Полезное / Курам в апреле-мае - самое полезное: 50 мл в поилку - и несушки как после санатория, яйценоскость высокая, здоровье отменное
Курам в апреле-мае - самое полезное: 50 мл в поилку - и несушки как после санатория, яйценоскость высокая, здоровье отменное

Опубликовано: 14 апреля 2026 08:49
 Проверено редакцией
Что добавить в воду курам для повышения яйценоскости 

После зимы куры остро нуждаются в витаминах. Период холодов, короткого светового дня и отсутствия зелени крайне негативно сказывается на иммунитете и общем состоянии птиц. Поэтому без использования специальных добавок не обойтись. Разумеется, витамины содержатся и в натуральных кормах, но их сохранность может снижаться при неправильном хранении. Например, при высокой влажности или под воздействием прямых солнечных лучей, пишет портал "ГКЗ".

Аскорбиновая кислота для кур

Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в поддержании здоровья несушек. Он способствует синтезу коллагена. Этот белок влияет на эластичность кровеносных сосудов, а также участвует в процессах детоксикации и укрепляет иммунную систему. При дефиците витамина С у птиц могут наблюдаться проблемы с оперением, замедленное заживление ран, снижение яйценоскости и высокая восприимчивость к болезням.

Использование аскорбиновой кислоты

1. Профилактика.

Рекомендуется обогащать рацион несушек, добавляя 50 мг аскорбиновой кислоты на каждый килограмм корма. Это своего рода ежедневная витаминная поддержка, которая поможет птицам оставаться активными и здоровыми. Добавлять препарат рекомендуется в воду либо в мешанку.

2. Лечение.

Если вы заметили признаки недомогания у кур, то дозировку витамина С можно увеличить до 3-5 мг на птицу. Такой подход послужит своеобразной "скорой помощью", способствуя быстрому восстановлению здоровья.

Важно помнить, что как недостаток, так и избыток витаминов могут негативно сказаться на самочувствии кур. Поэтому при использовании добавок следует строго соблюдать рекомендованные дозировки.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как помочь курам при сильной линьке.

Автор:
Татьяна Идулбаева
