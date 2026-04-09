Если куры лысеют - срочно: 2 г в корм - и несушки как с обложки журнала, обрастут шубкой на глазах

Весной куры тоже меняют оперение, но обычно это происходит не так интенсивно, как осенью. Однако, если зимой для поддержания яйценоскости не использовалось дополнительное освещение, а рацион не был недостаточно сбалансирован, весенняя линька может стать более заметной и продолжительной, считает эксперт блога "Домашнее птицеводство".
Как поддержать несушек в период линьки
В период смены перьев в корм для птиц, особенно для молодых особей, рекомендуется добавлять кормовую серу. Расчет прост: 2 грамма на каждую курицу.
Почему сера важна для кур
Это не просто добавка, а жизненно необходимый элемент, который участвует во многих важных процессах в организме птицы.
1. Строительство перьев и костей. Сера – это основа кератина, главного компонента перьев, а также клюва и когтей.
2. Здоровое пищеварение. Вещество помогает организму вырабатывать ферменты, которые улучшают усвоение всех полезных веществ из корма.
3. Больше яиц. Сера необходима для синтеза аминокислот, которые, в свою очередь, нужны для формирования яиц.
4. Защита от паразитов. Элемент обладает свойствами, которые помогают бороться с внешними паразитами, такими как пухоеды.
Особое внимание следует уделить молодняку. Птенцы, находящиеся в стадии активного роста и развития, также проходят через периоды смены оперения. Для них, как и для взрослых птиц, добавление кормовой серы в рацион в период линьки является важной мерой поддержки. Это помогает им быстрее и безболезненнее обновить перьевой покров, обеспечивая правильное формирование костей, клюва и когтей, а также заложить основу для здорового пищеварения и общего развития.
