Если куры лысеют - срочно: 2 г в корм - и несушки как с обложки журнала, обрастут шубкой на глазах

Как помочь курам при сильной линьке

Весной куры тоже меняют оперение, но обычно это происходит не так интенсивно, как осенью. Однако, если зимой для поддержания яйценоскости не использовалось дополнительное освещение, а рацион не был недостаточно сбалансирован, весенняя линька может стать более заметной и продолжительной, считает эксперт блога "Домашнее птицеводство".

Как поддержать несушек в период линьки

В период смены перьев в корм для птиц, особенно для молодых особей, рекомендуется добавлять кормовую серу. Расчет прост: 2 грамма на каждую курицу.

Почему сера важна для кур

Это не просто добавка, а жизненно необходимый элемент, который участвует во многих важных процессах в организме птицы.

1. Строительство перьев и костей. Сера – это основа кератина, главного компонента перьев, а также клюва и когтей.

2. Здоровое пищеварение. Вещество помогает организму вырабатывать ферменты, которые улучшают усвоение всех полезных веществ из корма.

3. Больше яиц. Сера необходима для синтеза аминокислот, которые, в свою очередь, нужны для формирования яиц.

4. Защита от паразитов. Элемент обладает свойствами, которые помогают бороться с внешними паразитами, такими как пухоеды.

Особое внимание следует уделить молодняку. Птенцы, находящиеся в стадии активного роста и развития, также проходят через периоды смены оперения. Для них, как и для взрослых птиц, добавление кормовой серы в рацион в период линьки является важной мерой поддержки. Это помогает им быстрее и безболезненнее обновить перьевой покров, обеспечивая правильное формирование костей, клюва и когтей, а также заложить основу для здорового пищеварения и общего развития.

