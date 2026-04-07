Курам в апреле - обязательно: 1 горсть в кормушку - и яиц видимо-невидимо, срочное восстановление после зимы

Хитрость для восстановления яйценоскости кур после зимы

С наступлением весны курам особенно необходимы дополнительные питательные вещества, которые способствуют восстановлению сил после морозов, укрепляют здоровье и стимулируют яйценоскость. В это время года у птиц часто наблюдается нехватка витаминов A, D3, группы B, а также селена и кальция. Их дефицит негативно сказывается на общем состоянии птиц и снижает их продуктивность.

Питание с грядки

Одним из первых растений, которое начинает зеленеть в огородах, является лук. Его выращивают в больших количествах, поскольку он неприхотлив и широко используется в кулинарии. Молодые зеленые побеги лука особенно ценны благодаря высокому содержанию витаминов С, А, бета-каротина, а также минералов — кальция, магния и железа.

Если у вас есть изобилие зеленого лука, не забудьте поделиться им с домашней птицей, пишет эксперт блога "Куры, несушки". Молодым цыплятам можно вводить его в рацион уже с пятого дня жизни, но в ограниченном количестве — не более одного грамма на голову.

Польза зеленого лука для кур

Такая зелень помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и особенно полезна для несушек в период авитаминоза. Например, если ранней весной вырастить лук на подоконнике, то его свежие побеги станут отличным витаминным доппингом.

Однако стоит помнить, что добавление зеленого лука в корм может ускорить процесс брожения мешанки, поэтому важно учитывать этот момент при приготовлении пищи для птиц. В целом, весенние витаминные добавки, включая зеленый лук, играют ключевую роль в поддержании здоровья и высокой продуктивности кур.

"Зеленые перья лука даю отдельно от мешанки. Весной несушки съедают такую добавку с удовольствием. Это отличный допинг для иммунитета, от которого зависит яйценоскость птиц", - поделился Сергей из Москвы.

