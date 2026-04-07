Пасхальный обман: как аферисты крадут данные через церковные объявления

Опубликовано: 7 апреля 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press /Sergey Elagin / Business Online
Лучше не переходить по подозрительным ссылкам.

Перед Пасхой мошенники усилили активность у храмов, размещая объявления с просьбами о помощи и QR-кодами для переводов.

Об этом предупредила пресс-служба Управления по борьбе с незаконным использованием информационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как действуют злоумышленники

Сканирование таких кодов приводит на фальшивую страницу, где просят указать банковские реквизиты, логин или одноразовый пароль. В результате аферисты получают контроль над вашими счетами и аккаунтами.

Меры предосторожности

  • Избегайте сканирования подозрительных QR-кодов и переходов по неизвестным ссылкам.

  • Уточняйте у настоятеля или волонтеров храма, ведется ли сбор средств таким методом.

  • Вносите пожертвования только по официальным реквизитам прихода или через мобильное банковское приложение.

Что делать при угрозе

Никому не передавайте пароли и коды из SMS или push-уведомлений. Если данные уже введены, срочно заблокируйте карту и обновите пароли.

Сфотографируйте объявление и покажите администрации храма.

Автор:
Юлия Аликова
Город
