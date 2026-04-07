Пасхальный обман: как аферисты крадут данные через церковные объявления

Перед Пасхой мошенники усилили активность у храмов, размещая объявления с просьбами о помощи и QR-кодами для переводов.
Об этом предупредила пресс-служба Управления по борьбе с незаконным использованием информационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как действуют злоумышленники
Сканирование таких кодов приводит на фальшивую страницу, где просят указать банковские реквизиты, логин или одноразовый пароль. В результате аферисты получают контроль над вашими счетами и аккаунтами.
Меры предосторожности
Избегайте сканирования подозрительных QR-кодов и переходов по неизвестным ссылкам.
Уточняйте у настоятеля или волонтеров храма, ведется ли сбор средств таким методом.
Вносите пожертвования только по официальным реквизитам прихода или через мобильное банковское приложение.
Что делать при угрозе
Никому не передавайте пароли и коды из SMS или push-уведомлений. Если данные уже введены, срочно заблокируйте карту и обновите пароли.
Сфотографируйте объявление и покажите администрации храма.