Из одной квартиры — десятки студий: в Петербурге ужесточат наказание за перепланировку

В ЗакСе Санкт-Петербурга прошло очередное заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству и комфортной городской среде.
Депутаты рассмотрели законопроект о внесении поправок в КоАП, предусматривающий увеличение штрафов за несанкционированную перепланировку в многоквартирных домах. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского парламента.
Текущие штрафы за такие нарушения составляют: для физлиц — 2–2,5 тыс. рублей, для должностных лиц — 4–5 тыс. рублей, для юрлиц — 40–50 тыс. рублей.
Как отметил глава комиссии Александр Ходосок, если собственник просто ставит лишнюю стенку в своей квартире, это одно, а если коммерсанты превращают большие квартиры в десятки студий — совсем другое.
По его словам, нынешние штрафы для бизнеса слишком малы и не останавливают нарушителей.
Проект направлен на повышение эффективности наказаний, предлагая привязать их к кадастровой стоимости помещений для обеспечения баланса между строгостью и справедливостью, подчеркнул Ходосок.
Предлагаемая шкала штрафов: для граждан — 0,5–1% от кадастра, для должностных лиц — 1–1,5%, для юрлиц — 1,5–2%, но минимум 100 тыс. рублей.
Комиссия приняла решение вынести проект постановления на обсуждение в Законодательное Собрание Петербурга.