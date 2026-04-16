Полгода в секрете: Ленинградский зоопарк радует новыми жильцами
«Фа-соль-ка»: самый музыкальный салат из простых ингредиентов Полезное
Туристический взрыв в Петербурге: пляжи, экотропы и миллион посетителей на майские праздники Город
Перевел кур на весенний рацион – а они мне устроили яичный "коллапс": план питания на день для увеличения яйценоскости Полезное
Мини-огород на колесах – функциональность и эстетика: можно перемещать куда угодно – и поставить под солнце, и спрятать от дождя Полезное
Беру муку, морковь и сахар - на выходе получаю вкуснейшие кексы: не выпечка, а сплошное наслаждение Полезное
Полгода в секрете: Ленинградский зоопарк радует новыми жильцами

Опубликовано: 16 апреля 2026 18:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Увидеть малышей полгода не могли не просто так.

В Ленинградском зоопарке кенгуру Беннета стало на четыре больше: родились новые постояльцы зверинца. Им примерно полгода, но посетители смогли их увидеть только недавно. Об этом рассказала пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Малышей не показывали полгода случайно — они все это время прятались в сумках у матерей. Кенгуру выращивают микроскопические эмбрионы, которые дозревают внутри, едят молоко и развиваются в безопасной среде.

Примерно через шесть месяцев детиши начинают осторожно высовываться, а затем начинают отходить от матери. Теперь увидеть их можно самостоятельно в зоопарке.

Автор:
Юлия Аликова
