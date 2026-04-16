Полгода в секрете: Ленинградский зоопарк радует новыми жильцами

В Ленинградском зоопарке кенгуру Беннета стало на четыре больше: родились новые постояльцы зверинца. Им примерно полгода, но посетители смогли их увидеть только недавно. Об этом рассказала пресс-служба комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Малышей не показывали полгода случайно — они все это время прятались в сумках у матерей. Кенгуру выращивают микроскопические эмбрионы, которые дозревают внутри, едят молоко и развиваются в безопасной среде.
Примерно через шесть месяцев детиши начинают осторожно высовываться, а затем начинают отходить от матери. Теперь увидеть их можно самостоятельно в зоопарке.