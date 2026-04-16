«Фа-соль-ка»: самый музыкальный салат из простых ингредиентов

История фасолевого салата берет свое начало в XIX веке, когда блюда из вареной фасоли пользовались особой популярностью на пикниках и прогулках в парках. Салат, приготовленный из консервированной фасоли, томатов и сыра, отличается быстротой приготовления, занимая всего несколько минут.
Гармоничное сочетание ярких цветов, разнообразных вкусов и ароматов является отличительной особенностью этого блюда.
Ингредиенты:
- Фасоль консервированная красная — 200 гр;
- Помидоры — 2 шт;
- Сыр твёрдый — 70 гр;
- Майонез — 60 гр;
- Петрушка свежая — 5 гр;
- Укроп свежий — 5 гр;
- Чеснок — 1 крупный зубчик;
- Соль — по вкусу.
1. С консервированной фасоли необходимо слить жидкость, после чего промыть ее под струей холодной воды.
2. Томаты следует разрезать пополам, удалить мякоть с семенами, затем нарезать их полосками.
3. Сыр натереть на терке, зелень мелко нашинковать. Все подготовленные ингредиенты соединить в салатнике.
4. Заправьте майонезным соусом, добавьте измельченный чеснок, посолите и тщательно перемешайте.
Ранее мы рассказали, как приготовить ленивые сосиски в тесте.