Какая ветка метро в Приморском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 18 марта 2026 08:08
 Проверено редакцией
вывеска, метро
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
В Приморском районе пять действующих станций петербургского метро и ведется строительство новых станций.

В Приморском районе Санкт-Петербурга пять действующих станций метро: «Беговая», «Комендантский проспект», «Пионерская», «Старая Деревня» и «Чёрная речка». Они обслуживают южные и центральные части района, тогда как северные районы (Юнтолово, Лахта, Каменка) пока остаются без метро.

Транспортная ситуация

Станции метро в Приморском районе сосредоточены в южной и центральной частях. Жители северных районов (Юнтолово, Лахта, Каменка) добираются до ближайшей станции на автобусе 20–40 минут. Это одна из ключевых транспортных проблем района.

В планах развития метрополитена — строительство новых станций для улучшения доступности северной части Приморского района. Сейчас ведётся активное строительство новых объектов на двух линиях: Невско-Василеостровской (зелёной) и Фрунзенско-Приморской (фиолетовой).

Невско-Василеостровская линия (зелёная)

На этой линии строятся две станции, которые должны значительно улучшить транспортную доступность Приморского района:

  • «Богатырская» (рабочее название — «Туристская»). Расположится на пересечении Богатырского проспекта и Туристской улицы, недалеко от Юнтоловского заказника. Разработка котлована началась в январе 2026 года. Станция станет второй на зелёной линии в Приморском районе после «Беговой». Глубина заложения — 25 метров. Планируемый срок открытия — 2029 год.
  • «Каменка» (ранее фигурировала в документах как «Зоопарк», «Планерная»). Вестибюль появится на пересечении Шуваловского и Комендантского проспектов. В перспективе станция станет пересадочной на «Шуваловский проспект» фиолетовой линии. Проходка тоннеля к «Каменке» уже завершена, проходческий щит «Надежда» прошёл ЗСД и достиг места расположения станции. Открытие также запланировано на 2029 год.

Фрунзенско-Приморская линия (фиолетовая)

Утверждён проект планировки участка этой линии от станции «Комендантский проспект» до «Шуваловского проспекта». От «Шуваловского проспекта» линия будет продолжена до станций «Магистраль 31» и «Коломяжская» с одноимённым электродепо. Общая протяжённость нового участка — свыше 4 км. Срок открытия — не ранее 2034 года.

Вопросы о Петербурге
