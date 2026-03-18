Гибкие парковки Петербурга: корректировать зону и время возможно без штрафов

Новый проект по платным парковкам в Санкт-Петербурге не затронет правила оплаты стоянки. Об этом 17 марта заявили в городском комитете по транспорту.
Основные положения
Новый проект не подразумевает оплату за стоянку транспортного средства задним числом.
Пользователь платной парковки обязан активировать парковочную сессию в течение 15 минут после установки машины на место и оплатить нужный интервал времени, цитирует ТАСС комментарий комитета.
Новые возможности
Согласно законопроекту, петербургские водители смогут корректировать в зоне парковки номерной знак авто, идентификатор парковочной зоны и срок окончания оплаченного времени стоянки.
Проблемы с оплатой
17 марта водители столкнулись со сбоями в оплате парковок из-за технических неполадок у мобильных операторов. Это коснулось пользователей приложения «Парковки Санкт-Петербурга» и сайта parking.spb.ru.
Ранее сообщалось, что с апреля петербуржцы смогут оплачивать парковку в течение суток.