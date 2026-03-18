Конец ограничениям: эскалатор на «Балтийской» прошёл капремонт

На станции метро «Балтийская» завершён капремонт эскалатора, теперь вестибюль функционирует в штатном режиме с 18 марта 2026 года. Об этом заявили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Ранее станция функционировала с ограничениями: утром с 08:10 до 09:20 вход был полностью перекрыт, а вечером с 17:00 до 19:00 доступ в вестибюль ограничивался.