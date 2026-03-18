Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова?
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова?

Опубликовано: 18 марта 2026 09:25
 Проверено редакцией
город псков
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова?
Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова по автодороге составлят порядка 300 километров.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Пскова по прямой линии составляет 262 км, а по автодорогам — около 290–310 км.

Интересные факты о маршруте

Историческая связь. Псков — один из древнейших городов России, впервые упомянутый в Повести временных лет в 903 году. До основания Санкт-Петербурга Псков был важнейшим оборонительным и торговым центром на западных рубежах страны. Сегодня он сохраняет богатое культурное наследие, включая 10 храмов псковской архитектурной школы, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Транспортные варианты

Добраться до Пскова можно несколькими способами:

  • На поезде «Ласточка». Скоростной электропоезд преодолевает расстояние за 3 часа 25–35 минут. По пути он делает несколько остановок, включая длительную в Луге (20 минут), где происходит замена электротяги на тепловоз из-за неэлектрифицированного участка пути до Пскова.
  • На автобусе. Время в пути — около 4 часов, но может увеличиться из-за пробок.
  • На автомобиле. По трассе Е-95 (М-20) дорога занимает примерно 4–5 часов в зависимости от трафика и состояния дороги.

Достопримечательности по пути. По дороге из Санкт-Петербурга в Псков можно посетить, например, Дом станционного смотрителя в деревне Выра — музей, расположенный в здании бывшей почтовой станции XIX века. Также по пути встречаются другие исторические и природные объекты, которые стоит рассмотреть при остановке.

Географическое положение Пскова. Город расположен недалеко от границ с Латвией и Эстонией — это самый западный областной центр России, если не считать Калининграда.

