Какие документы нужны для получения удостоверения ветерана труда?

Чтобы получить удостоверение ветерана труда в Санкт-Петербурге в 2026 году, необходимо собрать пакет документов и подать его в МФЦ или отдел социальной защиты населения (ОСЗН). Звание даёт право на ряд льгот, включая ежемесячную выплату, компенсацию расходов на ЖКУ и льготный проезд.
Критерии получения звания
Звание «Ветеран труда» в Санкт-Петербурге присваивается гражданам РФ, которые:
- имеют место жительства в Санкт-Петербурге или последнее место жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде);
- имеют трудовой (страховой) стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, учитываемый для назначения пенсии, или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;
- имеют хотя бы одно из поощрений: ордена или медали СССР или РФ; почётные звания СССР или РФ; почётные грамоты или благодарности Президента РФ; ведомственные знаки отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики).
Необходимые документы
Для оформления удостоверения потребуются:
- Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности, выданное на период его замены).
- Документы, подтверждающие место жительства в Санкт-Петербурге:
- свидетельство о регистрации по месту жительства (форма 8);
- справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9);
- Фотография размером 3×4 см.
- Документы, подтверждающие основания для присвоения звания: награды (ордена, медали, почётные грамоты, благодарности Президента РФ) или их копии;
- документы о ведомственных знаках отличия — если награждение произведено после 1 июля 2016 года, необходимо подтвердить стаж не менее 15 лет в соответствующей сфере;
- Документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж (например, трудовая книжка).
Порядок оформления
- Подать заявление и документы в МФЦ или ОСЗН.
- Получить расписку о приёме документов с указанием их перечня и даты приёма.
- Дождаться решения. Срок рассмотрения — не более 31 рабочего дня со дня поступления заявления в администрацию района. Если заявление подавалось через МФЦ, срок увеличивается на 3 рабочих дня, необходимых для передачи документов.
- При положительном решении получить удостоверение в администрации или МФЦ.
В Санкт-Петербурге, в отличие от многих других регионов, можно оформить звание «Ветеран труда» через МФЦ, что упрощает процесс.