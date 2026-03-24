Какие документы нужны для управления чужим автомобилем?
Какие документы нужны для управления чужим автомобилем?

Опубликовано: 24 марта 2026 15:15
Для управления чужим автомобилем необходимо, чтобы водитель был вписан в полис ОСАГО или чтобы полис был «открытым».

Для управления чужим автомобилем в 2026 году доверенность не требуется. Это правило действует с 2012 года, когда его отменили в Правилах дорожного движения. Однако есть нюансы, которые важно учитывать, чтобы избежать проблем с законом и страховкой.

Основные документы для управления чужим автомобилем

При управлении чужим автомобилем водитель должен иметь при себе:

  • Водительское удостоверение соответствующей категории.
  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Этот документ косвенно подтверждает, что автомобиль передан в управление.
  • Действующий полис ОСАГО, в который вписан водитель. Если полис «открытый» (без ограничений по числу водителей), то вписывать кого-либо не нужно.

Когда может понадобиться доверенность

Хотя для простого управления автомобилем доверенность не нужна, она может потребоваться в следующих случаях:

  • При продаже автомобиля, если собственник не может присутствовать лично.
  • Для перегона машины после покупки в другой город до постановки на учёт.
  • При выезде за границу. В таком случае в доверенности обязательно должна быть отметка «Разрешается выезд за пределы РФ».
  • Для совершения юридически значимых действий: постановки на учёт или снятия с учёта в ГИБДД, получения регистрационных номеров, оформления страховки, прохождения техосмотра, забора автомобиля со штрафстоянки и т. д..

Доверенность можно оформить в простой письменной форме (написать от руки или напечатать) либо у нотариуса.

Нотариальное заверение не обязательно, кроме случаев, когда доверенное лицо будет совершать действия, требующие нотариального удостоверения (например, сделки, подлежащие нотариальному оформлению).

Пономарева Дарина
