Какие документы нужны для управления чужим автомобилем?

Для управления чужим автомобилем в 2026 году доверенность не требуется. Это правило действует с 2012 года, когда его отменили в Правилах дорожного движения. Однако есть нюансы, которые важно учитывать, чтобы избежать проблем с законом и страховкой.
Основные документы для управления чужим автомобилем
При управлении чужим автомобилем водитель должен иметь при себе:
- Водительское удостоверение соответствующей категории.
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС). Этот документ косвенно подтверждает, что автомобиль передан в управление.
- Действующий полис ОСАГО, в который вписан водитель. Если полис «открытый» (без ограничений по числу водителей), то вписывать кого-либо не нужно.
Когда может понадобиться доверенность
Хотя для простого управления автомобилем доверенность не нужна, она может потребоваться в следующих случаях:
- При продаже автомобиля, если собственник не может присутствовать лично.
- Для перегона машины после покупки в другой город до постановки на учёт.
- При выезде за границу. В таком случае в доверенности обязательно должна быть отметка «Разрешается выезд за пределы РФ».
- Для совершения юридически значимых действий: постановки на учёт или снятия с учёта в ГИБДД, получения регистрационных номеров, оформления страховки, прохождения техосмотра, забора автомобиля со штрафстоянки и т. д..
Доверенность можно оформить в простой письменной форме (написать от руки или напечатать) либо у нотариуса.
Нотариальное заверение не обязательно, кроме случаев, когда доверенное лицо будет совершать действия, требующие нотариального удостоверения (например, сделки, подлежащие нотариальному оформлению).