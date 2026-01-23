Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие сумки делают в Санкт-Петербурге?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Цыпленко-табака по аджарски покорил всех соседей: мужья подруг готовы ставить «пузырь» за рецепт, но делюсь бесплатно Полезное
Суп из обоев и размороженные батареи: через что пришлось пройти ленинградцам, чтобы пережить блокаду Город
Эта физика мороза меня достала: но я нашел решение, которое убирает лед, и теперь мое стекло — самое прозрачное на парковке Полезное
Красить или клеить в 2026 году? О трендах в мире отделки стен рассказал известный дизайнер Полезное
Сколько разводных мостов в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие сумки делают в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 23 января 2026 19:01
 Проверено редакцией
Какие сумки делают в Санкт-Петербурге?
Какие сумки делают в Санкт-Петербурге?
Global Look Press/Victor Lisitsyn/

В Санкт‑Петербурге работает несколько заметных производителей сумок — у каждого свой стиль, материалы и ценовая политика. Расскажу о самых узнаваемых.

Richet

Бренд делает ставку на эргономику и классическое качество: в производстве используют итальянское оборудование и проверенные технологии. Сумки варьируются от лаконичных повседневных до нарядных моделей. Материалы — кожа и текстиль.

Protege

С 2002 года выпускает сумки из натуральной кожи — от женских клатчей до мужских портфелей. Отличительная черта — внимание к фурнитуре и деталям: ремни удобные, застёжки надёжные, многие модели дополнены аппликациями ручной работы.

Franchesco Mariscotti

Бренд ориентирован на практичность: в ассортименте — тоуты, рюкзаки, клатчи и деловые портфели. Используют натуральную кожу и износостойкие материалы, каждый шов и крепление проходят контроль качества.

Верфь

Отличается уникальными дизайнами и пожизненной гарантией на изделия. В коллекциях — от классических хобо до экспериментальных торб. Есть лимитированные серии в коллаборации с музеями и брендами.

ARNY PRAHT

Бренд придерживается этики осознанного потребления: сумки и рюкзаки шьют из экокожи, дизайн — минималистичный, с чёткими линиями.

Цены на сумки, произведенные в Санкт-Петербурге, варьируются от 4000 до 12000 рублей.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью