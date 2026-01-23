Какие сумки делают в Санкт-Петербурге?

В Санкт‑Петербурге работает несколько заметных производителей сумок — у каждого свой стиль, материалы и ценовая политика. Расскажу о самых узнаваемых.
Richet
Бренд делает ставку на эргономику и классическое качество: в производстве используют итальянское оборудование и проверенные технологии. Сумки варьируются от лаконичных повседневных до нарядных моделей. Материалы — кожа и текстиль.
Protege
С 2002 года выпускает сумки из натуральной кожи — от женских клатчей до мужских портфелей. Отличительная черта — внимание к фурнитуре и деталям: ремни удобные, застёжки надёжные, многие модели дополнены аппликациями ручной работы.
Franchesco Mariscotti
Бренд ориентирован на практичность: в ассортименте — тоуты, рюкзаки, клатчи и деловые портфели. Используют натуральную кожу и износостойкие материалы, каждый шов и крепление проходят контроль качества.
Верфь
Отличается уникальными дизайнами и пожизненной гарантией на изделия. В коллекциях — от классических хобо до экспериментальных торб. Есть лимитированные серии в коллаборации с музеями и брендами.
ARNY PRAHT
Бренд придерживается этики осознанного потребления: сумки и рюкзаки шьют из экокожи, дизайн — минималистичный, с чёткими линиями.
Цены на сумки, произведенные в Санкт-Петербурге, варьируются от 4000 до 12000 рублей.