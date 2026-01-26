Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие хоккейные клубы есть в Санкт-Петербурге?
Какие хоккейные клубы есть в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 26 января 2026 15:15
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

В Санкт‑Петербурге хоккейная жизнь бьёт ключом, и хотя на слуху в первую очередь гранд отечественного хоккея, город даёт площадку и другим командам — с разной историей, амбициями и аудиторией.

Какая команда Питера выступает в КХЛ?

Флагман петербургского хоккея — клуб СКА, выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Это не просто команда, а настоящий бренд: двукратный обладатель Кубка Гагарина (сезоны 2014/2015 и 2016/2017), многократный победитель конференций и дивизионов. СКА нередко называют «армейцами с Невы» или «красно‑синими» — прозвища прижились давно и звучат уважительно.
Домашняя арена клуба — «СКА Арена», вмещающая 21 500 зрителей, — одна из крупнейших в Европе.

Какая команда Питера играет в ВХЛ?

Помимо СКА, в городе действует хоккейный клуб «Динамо». Команда выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) и имеет свою преданную аудиторию. «Динамо» не раз завоевывало трофеи: например, в сезоне 2017/2018 клуб выиграл регулярный чемпионат ВХЛ и завоевал Кубок имени Владимира Петрова.

Базируется команда в спортивном комплексе «Юбилейный», вмещающем 7 600 зрителей.

Какие молодежные и женские хоккейные команды есть в Питере?

Есть в Петербурге и другие хоккейные коллективы, пусть не столь медийные, но важные для развития спорта. Например, «Динамо‑Юниор» и «Динамо‑Нева» — команды, ориентированные на молодёжь и женский хоккей. Они играют роль трамплина для тех, кто только делает первые шаги в профессиональном спорте.

Автор:
Пономарева Дарина
