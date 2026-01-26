Что я творю с оладьями... Воздушные, но без грамма муки: лёгкий и сытный завтрак за 15 минут

Мечтаете о вкусном и полезном завтраке, который не навредит фигуре? Попробуйте нежные творожные оладьи без грамма муки. Они получаются невероятно пышными и ароматными благодаря простому сочетанию трёх доступных продуктов. Это идеальный рецепт для тех, кто следит за питанием, но не хочет отказываться от домашнего уюта.
Ингредиенты
- Творог мягкий (не сухой) — 100 г
- Банан спелый — 1 шт.
- Яйца куриные — 3 шт.
Приготовление
Шаг 1. Готовим тесто. Разомните банан вилкой до состояния однородного пюре. Добавьте к нему творог и разбейте яйца. Тщательно перемешайте все ингредиенты. У вас получится густая масса, похожая на тесто для обычных оладий.
Шаг 2. Жарим. Разогрейте сковороду на среднем огне, сбрызните её небольшим количеством растительного масла. Столовой ложкой выкладывайте порции теста, слегка их приплюснув. Обжаривайте оладьи по 2–3 минуты с каждой стороны до появления аппетитной золотистой корочки. Огонь не делайте слишком сильным, чтобы они хорошо пропеклись внутри.
Подача и советы
Подавайте оладьи тёплыми. Они сами по себе сладковаты из-за банана, но к ним отлично подойдёт ложка натурального йогурта, свежие ягоды, немного мёда или дроблёных орехов. Для экспериментов в тесто можно добавить щепотку корицы, ванили или какао. Эти оладьи — прекрасный источник белка и энергии, который надолго подарит чувство сытости и отличное настроение с утра.