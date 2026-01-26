Городовой / Город / Три дня без турникетов: петербургское метро откроет двери героям войны
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В Петербурге появятся «Серебряные центры»: где откроются островки молодости Город
Вся правда о новом лимите: почему закон о животных в квартирах невозможно применить к россиянам Общество
Похититель времени для волос: учёные раскрыли секрет, как обмануть седину Город
Россиянка научилась убирать профессиональнее клинеров и раскрыла восьмиступенчатую систему в Сети: делюсь с вами Полезное
Как доехать на электричке до Петергофа? Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Три дня без турникетов: петербургское метро откроет двери героям войны

Опубликовано: 26 января 2026 17:00
 Проверено редакцией
Три дня без турникетов: петербургское метро откроет двери героям войны
Три дня без турникетов: петербургское метро откроет двери героям войны
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В период с 26 по 28 января в петербургской подземке установлены бесплатные поездки для людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили представители городской подземки, уточнив перечень граждан, которым предоставляется эта привилегия.

Льготой вправе воспользоваться такие категории, как:

  • граждане, получившие инвалидность в ходе Великой Отечественной войны;
  • участники войны, а также горожане, пережившие блокаду Ленинграда;
  • люди, которых в детстве удерживали в концентрационных лагерях, гетто и других местах заключения, организованных во времена Второй мировой войны фашистами и их союзниками.

Кроме того, ранее появлялась информация, что строительные работы по будущей станции подземки «Кудрово» в Ленинградской области ещё не стартовали, этап проектирования находится на начальной стадии.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью