Три дня без турникетов: петербургское метро откроет двери героям войны

В период с 26 по 28 января в петербургской подземке установлены бесплатные поездки для людей, участвовавших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили представители городской подземки, уточнив перечень граждан, которым предоставляется эта привилегия.

Льготой вправе воспользоваться такие категории, как:

граждане, получившие инвалидность в ходе Великой Отечественной войны;

участники войны, а также горожане, пережившие блокаду Ленинграда;

люди, которых в детстве удерживали в концентрационных лагерях, гетто и других местах заключения, организованных во времена Второй мировой войны фашистами и их союзниками.

Кроме того, ранее появлялась информация, что строительные работы по будущей станции подземки «Кудрово» в Ленинградской области ещё не стартовали, этап проектирования находится на начальной стадии.

