Циклон сыграет в прятки: солнце исчезнет из Петербурга на несколько дней
Циклон сыграет в прятки: солнце исчезнет из Петербурга на несколько дней

Опубликовано: 26 января 2026 16:00
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

В Петербурге погодные условия изменяются под влиянием циклона, приближающегося с юго-запада, сообщил представитель центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, местами даже возможен небольшой снег.

Температура воздуха останется заметно ниже обычных значений для этого времени года — на 7–8 градусов.

В городе столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов, в Ленинградской области — от -9 до -14 градусов.

Такой холод будет сопровождаться слабым ветром юго-западного направления, скорость которого составит 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление по прогнозу упадёт до 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже обычного уровня. По словам Михаила Леуса, во вторник дневные и ночные температуры не изменятся значительно: ночью ожидается -11…-13 градусов, днём — от -9 до -11 градусов.

Ранее был введён жёлтый уровень опасности в связи с низкой температурой воздуха. Эта мера действует в Петербурге и сообщает жителям о вероятных рисках для здоровья во время сильных морозов.

Юлия Аликова
