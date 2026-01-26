Какой график работы Питерского метро?

Петербургский метрополитен работает по гибкому графику, который зависит от станции, линии и дня недели. В обычные дни метро открывается около 05:30–05:45, а закрывается в промежутке с 00:03 до 01:00. Пересадки между линиями прекращают работу в 00:15.

Особенности графика

Время открытия варьируется в зависимости от станции и линии. Например, на Кировско-Выборгской линии (линия 1) большинство вестибюлей открываются между 05:30 и 05:40, но вестибюль 1 «Проспекта Ветеранов» и вестибюль 2 «Ленинского проспекта» начинают работу только в 06:30. На Фрунзенско-Приморской линии (линия 5) станция «Шушары» открывается в 05:25 — это самая ранняя станция в сети.

Время закрытия также разнится. Например, вестибюль 2 «Площади Ленина» закрывает вход в 22:00, а вестибюли станции «Московская» прекращают работу в 00:41. На Невско-Василеостровской линии (линия 3) станции «Беговая» и «Рыбацкое» закрывают вход в 00:05.

Вестибюли станций открываются на 10–20 минут раньше прибытия первого поезда. Последние поезда отправляются в промежутке с 00:05 до 00:10.

Особые случаи Несколько раз в году метро работает круглосуточно:

в новогоднюю ночь (с 31 декабря на 1 января);

в рождественскую ночь (с 6 на 7 января);

в праздник Пасхи;

в майские праздники (с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая);

во время акции «Ночь музеев» (27 мая);

в День города;

во время праздника выпускников «Алые паруса» (последняя декада июня).

В эти периоды поезда курсируют с 01:00 до 05:00, а интервал движения может составлять до 10 минут.

Дополнительные нюансы

Некоторые вестибюли работают по особому графику. Например, вестибюли «Площади Александра Невского-2» и «Достоевской» открываются в 07:00, а закрываются в 20:00. По выходным и праздничным дням эти вестибюли не работают.

Вестибюль 2 станции «Зенит» открыт только в дни массовых мероприятий на «Газпром Арене».

Во время реконструкции некоторые станции полностью закрыты. Например, до 2027 года недоступны «Парк Победы» и «Фрунзенская». В 2026 году на ремонт планируется закрыть станцию «Озерки» (синяя ветка).

На станции «Дунайская» работает только вестибюль 2.

