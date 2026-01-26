Пыль дома убил навсегда: дышу свежим воздухом, убираю втрое реже

Постоянная борьба с пылью утомляет даже самых чистоплотных хозяек. Ежедневная влажная уборка отнимает много времени, но есть хитрость, которая позволяет значительно увеличить интервалы между уборками. Всё дело в правильном составе для протирки поверхностей.
Что нужно добавить в воду
Секрет заключается в использовании средств с антистатическим эффектом. Просто добавьте в воду для мытья полов и мебели небольшое количество кондиционера для белья или обычного шампуня с пометкой «антистатик». Достаточно одной столовой ложки на ведро воды.
Как это работает
Частицы пыли в воздухе имеют электрический заряд, из-за которого они притягиваются к поверхностям. Кондиционер и шампунь нейтрализуют статическое электричество на мебели и полу. В результате пыль перестаёт на них активно оседать и дольше остаётся в воздухе, откуда её легко убрать пылесосом или во время следующей, но уже не такой частой, влажной уборки.