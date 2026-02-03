Какое расписание игр хоккейного клуба СКА на февраль?

Ближайший матч хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) состоится 21 февраля 2026 года в 19:30 по московскому времени. Команда сыграет против «Северстали» (Череповец) на домашней арене в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
Дальнейший график
После матча с «Северсталью» СКА ждёт ещё три игры в феврале:
- 24 февраля, вторник, 17:00 — против ЦСКА (Москва) на своём льду.
- 26 февраля, четверг, 19:30 — против «Динамо» (Москва) дома.
- 28 февраля, суббота, 17:00 — против «Локомотива» (Ярославль) также на своей арене.
Где следить за расписанием?
Актуальное расписание и результаты можно отслеживать на официальном сайте КХЛ (khl.ru) в разделе календаря.
По состоянию на 3 февраля 2026 года хоккейный клуб СКА (Санкт-Петербург) занимал 14-е место в общей турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В активе команды было 53 очка после 48 матчей: 18 побед, 5 выигрышей в овертайме, 1 выигрыш по буллитам, 2 поражения по буллитам и 19 поражений. Разница шайб — 135:132.