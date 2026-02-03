Какое расписание игр хоккейного клуба СКА на февраль?

Ближайший матч хоккейного клуба СКА (Санкт-Петербург) состоится 21 февраля 2026 года в 19:30 по московскому времени. Команда сыграет против «Северстали» (Череповец) на домашней арене в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Дальнейший график

После матча с «Северсталью» СКА ждёт ещё три игры в феврале:

24 февраля, вторник, 17:00 — против ЦСКА (Москва) на своём льду.

26 февраля, четверг, 19:30 — против «Динамо» (Москва) дома.

28 февраля, суббота, 17:00 — против «Локомотива» (Ярославль) также на своей арене.

Где следить за расписанием?

Актуальное расписание и результаты можно отслеживать на официальном сайте КХЛ (khl.ru) в разделе календаря.