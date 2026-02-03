Шушары оживают: автомобильный завод в Петербурге запускает в производство китайские автомобили

Производство на бывшем заводе General Motors в Шушарах возобновилось. Там организовали сборку моделей Jaecoo J6, J7 и J8 от суббренда китайской Chery Automobile. Об этом ТАСС рассказал источник.
Сведения о рестарте производства всплыли еще в ноябре 2025 года — тогда ТАСС из деловых кругов Петербурга узнали о намерении начать сборку в начале 2026-го.
В декабре 2025-го компания разместила объявления о найме сотрудников для этой площадки, ранее принадлежавшей GM.
Нужны были переводчики с китайского, механики, операторы сборочных линий и техники; зарплаты предлагались от 95 до 170 тыс. рублей.