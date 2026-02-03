Сугробы и лютые морозы – не угроза: как защитить сад от аномальной зимы – 4 важных действия в феврале

Зима 2026 года удивила рекордными снегопадами и непривычными морозами. Если ничего не предпринимать, ваш будущий урожай окажется под угрозой. О списке обязательных работ в саду в морозы рассказал автор Дзен-канала «Иванова наука».

Шаг первый – снегозадержание

В первую очередь обеспечьте хорошее снегозадержание. Без снежного покрова почва глубоко промерзнет, и корни погибнут. Чтобы этого не допустить, разложите вокруг плодовых деревьев и грядок хворост. Также можно сделать щиты из досок и фанеры.

В результате вы накопите высокий слой снега и тем самым защитите корни от вымерзания. Весной же растения получат море влаги для быстрого роста и развития.

Шаг второй – утаптывание

Как только потеплеет, начинайте утаптывать снег вокруг деревьев. Это защитит растения от мышей, которые легко добираются до коры через рыхлые сугробы.

Кстати, поверх снега полезно набросать опилки или солому для защиты деревьев от возвратных заморозков весной.

Если сугробы покрылись коркой льда, разрушьте ее. Из-за льда почва быстро выстуживается.

Шаг третий – стряхивание

Если не стряхивать с кроны деревьев снег, то ветки могут потрескаться или вовсе сломаться. Стряхивайте снег максимально аккуратно, ведь при низких температурах древесина становится хрупкой.

Шаг четвертый – прокалывание

Время от времени делайте в снегу проколы палкой до поверхности почвы. Приток холодного воздуха уменьшит температуру рядом с растениями и защитит их от выпревания.