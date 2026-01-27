Какое расстояние от Архангельска до Санкт-Петербурга?

Расстояние от Архангельска до Санкт-Петербурга составляет 1 148 км по автомобильной трассе. По прямой линии (воздушное расстояние) — около 735 км.

Какая стоимость поездки от Архангельска до Питера?

Стоимость проезда зависит от выбранного вида транспорта.

Если ехать на автомобиле, то поездка обойдётся примерно в 6 500 рублей (при среднем расходе 10 л/100 км и цене бензина 56 руб./л). Время в пути составит около 16–17 часов при скорости около 70 км/ч без остановок.

Минимальная стоимость железнодорожного билета из Архангельска в Санкт-Петербург — около 2 200 рублей в сидячем вагоне. Плацкартный билет стоит от 3 300 рублей, в купе — от 7 100 рублей. Поезд отправляется ежедневно в 20:50 из Архангельска (вокзал «Архангельск-Город») и прибывает в Санкт-Петербург на Ладожский вокзал в 20:49 следующего дня. Время в пути — 23 часа 59 минут.

Самый быстрый способ (и сопоставимый по цене с поездом) – прямой рейс из Архангельска до Санкт-Петербурга. Рейсы выполняют авиакомпании «Россия», «Смартавиа», «Аэрофлот» и другие. Стоимость билета варьируется в зависимости от авиакомпании, даты вылета и других факторов. Например, по данным на 2026 год, прямые рейсы «Смартавиа» стоят от 3 300 рублей, «Аэрофлота» — от 4 500 рублей. Время в пути — около 1 часа 35 минут.

Прямых автобусных рейсов из Архангельска в Санкт-Петербург нет. Можно добраться с пересадками, например, через Вологду. Стоимость билета в таком случае может составлять от 5 100 рублей и выше, в зависимости от перевозчика и условий поездки. Время в пути с учётом пересадок — около 21–23 часов.

