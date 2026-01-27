Городовой / Полезное / Вкуснейшая запеканка: вкус фарша женится с картошкой — этот союз придумали на небесах
Вкуснейшая запеканка: вкус фарша женится с картошкой — этот союз придумали на небесах

Опубликовано: 27 января 2026 13:15
Фото: Городовой.ру

Путем проб и ошибок мне удалось найти идеальный баланс для сытной и очень ароматной запеканки, которая стала хитом на семейном столе.

Это блюдо готовится легко, а благодаря слоям овощей и мяса получается невероятно сочным. Делюсь своим проверенным рецептом.

Ингредиенты

  • Фарш мясной (смешанный) — 500 г
  • Картофель — 6-7 шт. (среднего размера)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Зелень петрушки — небольшой пучок
  • Масло растительное — 3-4 ст. ложки
  • Смесь итальянских трав (или прованские травы) — 1 ч. ложка
  • Соль, перец, чеснок сушёный или свежий — по вкусу
  • Вода или бульон — 100 мл

Приготовление

Шаг 1. Ароматная начинка. Мелко нарезанный лук обжарьте до мягкости. Добавьте натёртую морковь и нашинкованный кубиками болгарский перец. Через 5 минут положите кубики помидоров без кожицы и рубленую петрушку. Введите фарш, влейте воду, посолите, поперчите, добавьте чеснок. Тушите под крышкой 5-7 минут.

Шаг 2. Сборка. Картофель нарежьте тонкими кружочками. В глубокую форму для запекания выложите готовую мясную начинку ровным слоем. Сверху аккуратно распределите картофель «чешуйками».

Шаг 3. Запекание. Смешайте 2 столовые ложки масла с итальянскими травами. Щедро смажьте этой смесью картофель. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 15-20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.

Автор:
Игорь Мустафин
