Вкуснейшая запеканка: вкус фарша женится с картошкой — этот союз придумали на небесах

Путем проб и ошибок мне удалось найти идеальный баланс для сытной и очень ароматной запеканки, которая стала хитом на семейном столе.
Это блюдо готовится легко, а благодаря слоям овощей и мяса получается невероятно сочным. Делюсь своим проверенным рецептом.
Ингредиенты
- Фарш мясной (смешанный) — 500 г
- Картофель — 6-7 шт. (среднего размера)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Зелень петрушки — небольшой пучок
- Масло растительное — 3-4 ст. ложки
- Смесь итальянских трав (или прованские травы) — 1 ч. ложка
- Соль, перец, чеснок сушёный или свежий — по вкусу
- Вода или бульон — 100 мл
Приготовление
Шаг 1. Ароматная начинка. Мелко нарезанный лук обжарьте до мягкости. Добавьте натёртую морковь и нашинкованный кубиками болгарский перец. Через 5 минут положите кубики помидоров без кожицы и рубленую петрушку. Введите фарш, влейте воду, посолите, поперчите, добавьте чеснок. Тушите под крышкой 5-7 минут.
Шаг 2. Сборка. Картофель нарежьте тонкими кружочками. В глубокую форму для запекания выложите готовую мясную начинку ровным слоем. Сверху аккуратно распределите картофель «чешуйками».
Шаг 3. Запекание. Смешайте 2 столовые ложки масла с итальянскими травами. Щедро смажьте этой смесью картофель. Накройте форму фольгой и отправьте в разогретую до 200°C духовку на 30 минут. Затем снимите фольгу и запекайте ещё 15-20 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.