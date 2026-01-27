Этот лайфхак биотехнолога изменит ваш шопинг: теперь покупаю только вкусную колбасу

Выбрать по-настоящему качественную колбасу сегодня сложно. Многие производители экономят на мясе, заменяя его другими компонентами. Чтобы не ошибиться, нужно внимательно изучать этикетку и понимать, что скрывается за названиями ингредиентов.
Каким должен быть состав
Доцент Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров отмечает, что в идеале список ингредиентов должен быть коротким и понятным. В первую очередь в нём должно быть указано мясо (говядина, свинина, птица), а не просто «мясные продукты».
Далее могут идти соль, специи, яйца или молоко. Например, в оригинальной «Докторской» колбасе, созданной в 1936 году, были только нежирные сорта мяса, соль, специи, сахар и молоко.
Не стоит пугаться нитрита натрия (Е250) — это разрешённый консервант и фиксатор окраски, который предотвращает развитие опасных бактерий. Но его количество должно быть минимальным.
Какие добавки говорят о низком качестве
Если в составе вы видите растительный белок (соевый, гороховый), каррагинан, крахмал, муку, а также многочисленные стабилизаторы, эмульгаторы и загустители, это явный признак того, что производитель экономит на мясе.
Такая колбаса не может быть дорогой и, как правило, сильно уступает по вкусу и пользе. Чем больше знакомых, простых компонентов в списке, тем выше шанс, что вы покупаете достойный продукт.