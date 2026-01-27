Городовой / Город / Повар с туберкулёзом на кухне: почему школу в Петербурге не пустили на карантин
Повар с туберкулёзом на кухне: почему школу в Петербурге не пустили на карантин

Опубликовано: 27 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

В одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга зафиксирован случай туберкулеза у сотрудницы пищеблока. У женщины, работавшей поваром в школе №575, заболевание выявили во время планового рентгенологического обследования. После постановки диагноза ее сразу госпитализировали.

В учреждении провели санитарную обработку, чтобы предотвратить распространение инфекции. Всех детей и работников школы также пригласили на медицинское обследование.

В сообщении городского комитета по здравоохранению говорится, что у других учеников и сотрудников заболевание не обнаружено.

Поскольку туберкулез не относится к инфекциям, для которых необходим карантин, занятия в школе продолжаются в обычном режиме.

Учебное заведение закрывать не планируют. Администрация образовательной организации и врачи ведут разъяснительную работу с родителями.

Автор:
Юлия Аликова
