Повар с туберкулёзом на кухне: почему школу в Петербурге не пустили на карантин

В одной из школ Приморского района Санкт-Петербурга зафиксирован случай туберкулеза у сотрудницы пищеблока. У женщины, работавшей поваром в школе №575, заболевание выявили во время планового рентгенологического обследования. После постановки диагноза ее сразу госпитализировали.
В учреждении провели санитарную обработку, чтобы предотвратить распространение инфекции. Всех детей и работников школы также пригласили на медицинское обследование.
В сообщении городского комитета по здравоохранению говорится, что у других учеников и сотрудников заболевание не обнаружено.
Поскольку туберкулез не относится к инфекциям, для которых необходим карантин, занятия в школе продолжаются в обычном режиме.
Учебное заведение закрывать не планируют. Администрация образовательной организации и врачи ведут разъяснительную работу с родителями.
