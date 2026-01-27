Городовой / Город / Младенец из Петербурга остался без слуха и зрения: трагедия, которой можно было избежать
Младенец из Петербурга остался без слуха и зрения: трагедия, которой можно было избежать

Опубликовано: 27 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Городовой ру

Женщина, ожидавшая ребёнка, заключила договор с акушером‑гинекологом и акушеркой, сумма которого составила 90 тысяч рублей.

Сначала беременность протекала спокойно и не вызывала тревог, однако на 39-й неделе у будущей матери резко ухудшилось самочувствие.

Почувствовав недомогание, она позвонила врачу, с которой была заключена договорённость, надеясь на профессиональную помощь. Но специалист ограничился советами по телефону и не провела личного осмотра пациентки.

Со временем состояние женщины становилось всё хуже, и ночью её пришлось срочно доставить в медицинское учреждение, сообщает телеграм-канал BAZA.

В родильном доме её встретила врач, которая, по сообщениям, была недовольна вызовом на работу в выходной день. Решив попытаться остановить родовую деятельность, врач не добилась положительного результата и вскоре покинула отделение.

В этот период у пациентки начались осложнения, а ребёнок в утробе испытывал острую нехватку кислорода.

В результате произошедшего у младенца было зафиксировано тяжёлое поражение мозга. Ребёнок родился с полной потерей слуха и зрения, не может самостоятельно глотать, а также страдает от судорог. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность.

Автор:
Юлия Аликова
Город
