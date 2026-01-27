Младенец из Петербурга остался без слуха и зрения: трагедия, которой можно было избежать

Женщина, ожидавшая ребёнка, заключила договор с акушером‑гинекологом и акушеркой, сумма которого составила 90 тысяч рублей.
Сначала беременность протекала спокойно и не вызывала тревог, однако на 39-й неделе у будущей матери резко ухудшилось самочувствие.
Почувствовав недомогание, она позвонила врачу, с которой была заключена договорённость, надеясь на профессиональную помощь. Но специалист ограничился советами по телефону и не провела личного осмотра пациентки.
Со временем состояние женщины становилось всё хуже, и ночью её пришлось срочно доставить в медицинское учреждение, сообщает телеграм-канал BAZA.
В родильном доме её встретила врач, которая, по сообщениям, была недовольна вызовом на работу в выходной день. Решив попытаться остановить родовую деятельность, врач не добилась положительного результата и вскоре покинула отделение.
В этот период у пациентки начались осложнения, а ребёнок в утробе испытывал острую нехватку кислорода.
В результате произошедшего у младенца было зафиксировано тяжёлое поражение мозга. Ребёнок родился с полной потерей слуха и зрения, не может самостоятельно глотать, а также страдает от судорог. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за халатность.
