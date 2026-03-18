Рецепт из СССР, который до сих пор обожают: шоколадная колбаса без выпечки

Опубликовано: 18 марта 2026 16:46
 Проверено редакцией
Этот десерт знаком многим с детства.

Отличный вариант к чаю, когда хочется чего-то сладкого и знакомого. Рецептом поделился автор Дзен-канала Mommy chef.

Ингредиенты

печенье — 250 г, орехи — 50 г, сахар — 150 г, молоко — 50 г, какао — 20 г, сливочное масло — 120 г.

Приготовление

Сначала я измельчаю половину печенья в мелкую крошку с помощью блендера. Оставшуюся часть ломаю на более крупные кусочки — так текстура десерта получается интереснее.

Орехи измельчаю ножом или в блендере — по желанию можно оставить кусочки покрупнее.

В сотейнике соединяю сахар, какао, молоко и сливочное масло. Ставлю на медленный огонь и прогреваю, постоянно помешивая, пока масло полностью не растает и масса не станет однородной.

В миску с печеньем вливаю тёплую шоколадную смесь, добавляю орехи и тщательно перемешиваю до густой вязкой массы.

Выкладываю массу на пергамент или плёнку, формирую плотную «колбаску» и аккуратно заворачиваю.

Убираю в холодильник минимум на 1-3 часа, чтобы десерт хорошо застыл.

Перед подачей нарезаю ломтиками — при желании можно присыпать сахарной пудрой или какао.

Примерное время приготовления: 15 минут плюс 1-3 часа на застывание.

