Рецепт из СССР, который до сих пор обожают: шоколадная колбаса без выпечки

Отличный вариант к чаю, когда хочется чего-то сладкого и знакомого. Рецептом поделился автор Дзен-канала Mommy chef.
Ингредиенты
печенье — 250 г, орехи — 50 г, сахар — 150 г, молоко — 50 г, какао — 20 г, сливочное масло — 120 г.
Приготовление
Сначала я измельчаю половину печенья в мелкую крошку с помощью блендера. Оставшуюся часть ломаю на более крупные кусочки — так текстура десерта получается интереснее.
Орехи измельчаю ножом или в блендере — по желанию можно оставить кусочки покрупнее.
В сотейнике соединяю сахар, какао, молоко и сливочное масло. Ставлю на медленный огонь и прогреваю, постоянно помешивая, пока масло полностью не растает и масса не станет однородной.
В миску с печеньем вливаю тёплую шоколадную смесь, добавляю орехи и тщательно перемешиваю до густой вязкой массы.
Выкладываю массу на пергамент или плёнку, формирую плотную «колбаску» и аккуратно заворачиваю.
Убираю в холодильник минимум на 1-3 часа, чтобы десерт хорошо застыл.
Перед подачей нарезаю ломтиками — при желании можно присыпать сахарной пудрой или какао.
Примерное время приготовления: 15 минут плюс 1-3 часа на застывание.
