С какого числа в 2026 году начнут разводить мосты в Санкт-Петербурге?
Вот почему рассада пожелтела: исправьте эти 5 ошибок – и всходы станут ярче изумруда Полезное
Исаакиевский собор готовит сенсационную книгу к 240-летию Огюста Монферрана на основе секретных архивов Город
Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака Полезное
Какие документы нужны для получения визы в Индию? Вопросы о Петербурге
От Павловска до Шушар: в Петербурге благоустроят 62 общественных пространства Город
С какого числа в 2026 году начнут разводить мосты в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 18 марта 2026 16:55
 Проверено редакцией
разводной мост
Global Look Press/Elena Dunn
В 2026 году разводить мосты в Санкт-Петербурге начнут с 10 апреля.

В 2026 году навигация и регулярная разводка мостов в Санкт-Петербурге начнётся 10 апреля. Окончание сезона запланировано на 30 ноября. Для мостов, перекинутых через городские рукава Невы (например, Большую Невку), период навигации короче — с 20 апреля по 15 ноября.

Почему разводят мосты?

Разводка необходима для пропуска судов по Неве, которая является ключевым звеном Волго-Балтийского водного пути. По реке следуют корабли, направляющиеся в Балтийское море и обратно. Мосты поднимают пролёты в ночное время, чтобы не мешать городскому движению и пешеходам.

Технологические разводки перед началом сезона

Перед официальным стартом навигации проводятся технологические разводки — контрольные проверки механизмов. Они начались в марте 2026 года. Например, первая технологическая разводка прошла в ночь с 10 на 11 марта на мосту Александра Невского. В течение подготовительного периода «Мостотрест» провёл около 60 профилактических разводок, которые осуществлялись исключительно по будням.

График разводки

У каждого моста своё время разводки. Например, в 2026 году график для некоторых переправ выглядит так:

  • Дворцовый мост (Большая Нева): с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.
  • Троицкий мост (Нева): с 1:20 до 4:50.
  • Большеохтинский мост (Нева): с 2:00 до 5:00.
  • Мосты через Большую Невку (Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский) разводятся с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.

Где следить за графиком

Актуальную информацию о разводке мостов можно получить:

  • на официальном сайте ГБУ «Мостотрест» (mostotrest-spb.ru);
  • в мобильном приложении «Мосты Петербурга»;
  • в официальных аккаунтах «Мостотреста» в социальных сетях.
Автор:
Пономарева Дарина
