С какого числа в 2026 году начнут разводить мосты в Санкт-Петербурге?

В 2026 году навигация и регулярная разводка мостов в Санкт-Петербурге начнётся 10 апреля. Окончание сезона запланировано на 30 ноября. Для мостов, перекинутых через городские рукава Невы (например, Большую Невку), период навигации короче — с 20 апреля по 15 ноября.
Почему разводят мосты?
Разводка необходима для пропуска судов по Неве, которая является ключевым звеном Волго-Балтийского водного пути. По реке следуют корабли, направляющиеся в Балтийское море и обратно. Мосты поднимают пролёты в ночное время, чтобы не мешать городскому движению и пешеходам.
Технологические разводки перед началом сезона
Перед официальным стартом навигации проводятся технологические разводки — контрольные проверки механизмов. Они начались в марте 2026 года. Например, первая технологическая разводка прошла в ночь с 10 на 11 марта на мосту Александра Невского. В течение подготовительного периода «Мостотрест» провёл около 60 профилактических разводок, которые осуществлялись исключительно по будням.
График разводки
У каждого моста своё время разводки. Например, в 2026 году график для некоторых переправ выглядит так:
- Дворцовый мост (Большая Нева): с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 4:55.
- Троицкий мост (Нева): с 1:20 до 4:50.
- Большеохтинский мост (Нева): с 2:00 до 5:00.
- Мосты через Большую Невку (Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский) разводятся с 1:30 до 4:30 по предварительной заявке за 2 суток.
Где следить за графиком
Актуальную информацию о разводке мостов можно получить:
- на официальном сайте ГБУ «Мостотрест» (mostotrest-spb.ru);
- в мобильном приложении «Мосты Петербурга»;
- в официальных аккаунтах «Мостотреста» в социальных сетях.