Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин на машине?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Хибин на машине составляет около 1200–1270 км в зависимости от выбранного маршрута. Время в пути — примерно 14–18 часов без остановок, при средней скорости около 70 км/ч.

Маршрут и особенности дороги

Основной путь пролегает по трассе Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) до развилки с трассой 47К-033, далее — по 47К-033 до южного подножия Хибин. По дороге можно посетить такие города, как Петрозаводск, Кондопога, Медвежьегорск, Кандалакша и другие.

Некоторые нюансы маршрута:

Большая часть пути проходит по асфальтированным дорогам, но на некоторых участках возможны ремонтные работы или неровности.

В Карелии и Мурманской области климат может быть переменчивым, особенно в межсезонье и зимой. Стоит учитывать погодные условия при планировании поездки.

На трассе есть множество заправок, но в некоторых отдалённых участках (например, между Олонцом и Петрозаводском) их может быть мало.

Интересные факты о Хибинах

Геологический возраст. Хибины образовались около 360–390 миллионов лет назад в девонский период. Это щелочной горный массив с уникальной кольцеобразной структурой, где горные породы образуют дуги, открытые к востоку.

Минералогическое разнообразие. В Хибинах обнаружено около 500 минералов, многие из которых имеют практическую ценность. Здесь добывают апатит, нефелин, сфен, эгирин и другие полезные ископаемые. Есть и редкие минералы, например астрофиллит и эвдиалит (лопарская кровь), который обладает слабой радиоактивностью.

Самая высокая вершина. Гора Юдычвумчорр — высшая точка Хибин и всего Кольского полуострова. Её высота — 1200,6 м над уровнем моря. У вершины плоская вершина и обрывистые склоны, подъём требует хорошей физической подготовки.

Климат. Хибины находятся за Северным полярным кругом, здесь господствует субарктический климат с долгой зимой и коротким прохладным летом. Снег лежит с октября по июнь, а с конца августа по апрель можно наблюдать северное сияние.

Флора и фауна. В Хибинах произрастает 394 вида местных и около 400 заносных видов цветковых растений. Здесь обитают северные олени, лоси, волки, лисы, росомахи, лемминги и другие животные. В озёрах и реках водится хариус, голец, кумжа.

Горнолыжные курорты. Хибины — центр зимнего спорта в России. Здесь самый длинный лыжный сезон — с ноября по май. Летом инфраструктура горнолыжных курортов также работает: туристы могут воспользоваться подъёмниками для подъёма на обзорные площадки.

Города у подножия. У подножия Хибин расположены города Апатиты и Кировск. Кировск называют «воротами в Хибины». Здесь можно посетить горно-геологический музей, Полярно-альпийский ботанический сад-институт и другие достопримечательности.

