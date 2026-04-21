Почему озеро Донцо называют «питерскими Мальдивами»?

Озеро Донцо — уникальное место, где можно увидеть сочетание лазурной воды, белоснежного песка и дикой природы.

Озеро Донцо в Ленинградской области — это живописный водоём, который за лазурный цвет воды прозвали «питерскими Мальдивами». Расположено оно в Волосовском районе, примерно в 97 км от Санкт-Петербурга, на территории природного памятника «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо».

История и происхождение

Озеро образовалось на месте Кюрлевских карьеров, где в прошлом добывали известь (гажу — порошкообразную известь). После прекращения работ углубления заполнились водой из родников, которые питают и реку Оредеж. Сочетание кристально чистой воды и мелового дна, насыщенного углекислым кальцием, создало неповторимый лазурный оттенок.

С 1996 года озеро и его окрестности получили статус регионального комплексного памятника природы. Общая площадь охраняемой территории — 950 гектаров. Цель создания памятника — сохранение выходов артезианских вод, дающих начало реке Оредеж, а также мест обитания речной форели и редких видов растений.

Особенности природы

Флора. В окрестностях озера можно встретить редкие виды растений, в том числе два вида орхидей. На альварах (лугах на известковой плите) произрастают колокольчики, душица, цикорий, девясил, горный клевер, венерин башмачок, ятрышник, первоцвет и другие растения. Четыре вида растений занесены в Красную книгу РСФСР, ещё 38 видов охраняются в Ленинградской области.

Фауна. В верховьях реки Оредеж нерестится оредежская форель — редкий вид рыбы. Также в озере водятся щука, окунь, плотва, раки. Среди птиц встречаются перепел, коростель, серая куропатка, болотная сова, зимородок, чайки, речные утки. В окрестностях обитают зайцы-русаки, ежи и гадюки.

Гидрология. Глубина озера — до 4 метров. Вода прозрачная, питается за счёт ключей и родников, которые бьют со дна. Несмотря на небольшую глубину, вода даже в жаркие дни остаётся холодной. Из озера берёт начало река Оредеж, которая течёт в Балтийское море.

Почему «питерские Мальдивы»?

Название связано не только с цветом воды, но и с белоснежным песком на берегах, который создаёт эффект естественного обрамления. Лазурный оттенок воды иногда сравнивают с цветом моря на Мальдивах, что и породило это прозвище.

Как добраться

На машине нужно выехать на трассу Р-23 и следовать до Гатчины. За ней повернуть направо — на дорогу к Елизаветино, далее — до села Кикерино. Проехав населённый пункт почти до окраины, повернуть налево на Курковицкое шоссе и ехать до посёлка Курковицы. В центре посёлка повернуть налево на дорогу к Хлоповицам. От Хлоповиц следовать до озера Донцо и одноимённого села примерно 7 км, никуда не сворачивая.

