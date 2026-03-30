Какова стоимость электроэнергии в Санкт-Петербурге в 2026 году?

Стоимость электроэнергии в Санкт-Петербурге в 2026 году зависит от нескольких факторов: типа жилья, объёма потребления и выбранного тарифа. Основные изменения связаны с корректировкой тарифов в связи с ростом НДС и плановой индексацией.
Тарифы на 2026 год
С 1 января 2026 года из-за повышения НДС с 20% до 22% тарифы незначительно выросли. С 1 октября 2026 года ожидается более существенное повышение — примерно на 14,6%.
Некоторые тарифы с 1 октября 2026 года (с учётом НДС):
- Одноставочный тариф для домов без электроплит и электроотопительных установок: 7,88 руб./кВт·ч.
- Для домов с электроплитами или электроотопительными установками: 5,90 руб./кВт·ч.
- Дифференцированный тариф по двум зонам суток (для домов без электроплит):
- дневная зона (пиковая и полупиковая): 9,02 руб./кВт·ч;
- ночная зона: 4,92 руб./кВт·ч.
Тарифы утверждены распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24 декабря 2025 года №334-р.
Дифференциация по объёмам потребления
Стоимость электроэнергии зависит от объёма потребления. Установлены три диапазона:
- Первый диапазон: до 2100 кВт·ч в месяц (в отопительный период с октября по май для домов с электроотоплением) или до 1200 кВт·ч в месяц (в остальное время). В этом диапазоне применяется минимальный тариф.
- Второй диапазон: от 2101 до 3900 кВт·ч в месяц.
- Третий диапазон: свыше 3900 кВт·ч в месяц.
Чем выше диапазон, тем выше тариф. Для многодетных семей и расходов на общедомовые нужды тариф рассчитывается по первому диапазону независимо от объёма потребления.
Для точного расчёта стоимости электроэнергии можно воспользоваться «Тарифным калькулятором» на сайтах коммунальных служб, указав тип жилья, оборудование и примерный объём потребления.