Какова стоимость электроэнергии в Санкт-Петербурге в 2026 году?
Какова стоимость электроэнергии в Санкт-Петербурге в 2026 году?

Опубликовано: 30 марта 2026 14:45
 Проверено редакцией
электросчетчик
Global Look Press/Zamir Usmanov
Стоимость электроэнергии в Санкт-Петербурге в 2026 году зависит от нескольких факторов: типа жилья, объёма потребления и выбранного тарифа. Основные изменения связаны с корректировкой тарифов в связи с ростом НДС и плановой индексацией.

Тарифы на 2026 год

С 1 января 2026 года из-за повышения НДС с 20% до 22% тарифы незначительно выросли. С 1 октября 2026 года ожидается более существенное повышение — примерно на 14,6%.

Некоторые тарифы с 1 октября 2026 года (с учётом НДС):

  • Одноставочный тариф для домов без электроплит и электроотопительных установок: 7,88 руб./кВт·ч.
  • Для домов с электроплитами или электроотопительными установками: 5,90 руб./кВт·ч.
  • Дифференцированный тариф по двум зонам суток (для домов без электроплит):
  • дневная зона (пиковая и полупиковая): 9,02 руб./кВт·ч;
  • ночная зона: 4,92 руб./кВт·ч.

Тарифы утверждены распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 24 декабря 2025 года №334-р.

Дифференциация по объёмам потребления

Стоимость электроэнергии зависит от объёма потребления. Установлены три диапазона:

  • Первый диапазон: до 2100 кВт·ч в месяц (в отопительный период с октября по май для домов с электроотоплением) или до 1200 кВт·ч в месяц (в остальное время). В этом диапазоне применяется минимальный тариф.
  • Второй диапазон: от 2101 до 3900 кВт·ч в месяц.
  • Третий диапазон: свыше 3900 кВт·ч в месяц.

Чем выше диапазон, тем выше тариф. Для многодетных семей и расходов на общедомовые нужды тариф рассчитывается по первому диапазону независимо от объёма потребления.

Для точного расчёта стоимости электроэнергии можно воспользоваться «Тарифным калькулятором» на сайтах коммунальных служб, указав тип жилья, оборудование и примерный объём потребления.

Автор:
Пономарева Дарина
