Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой маршрут у поезда Санкт-Петербург — Йошкар-Ола?
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой маршрут у поезда Санкт-Петербург — Йошкар-Ола?

Опубликовано: 25 марта 2026 14:25
 Проверено редакцией
город
Global Look Press/Oksana Korol
По маршруту Санкт-Петербург — Йошкар-Ола пассажирский поезд делает 43 остановки.

Поезд 347А курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Йошкар-Ола. Он отправляется с Московского вокзала в 17:45 по местному времени и прибывает в Йошкар-Олу через день в 06:00. Время в пути составляет 1 день 12 часов 15 минут. Расстояние между городами — около 1710 км.

Маршрут и остановки

По пути поезд делает 43 остановки. Некоторые из них:

  • Бологое-Московское (самая продолжительная стоянка — 61 минута);
  • Удомля;
  • Бежецк;
  • Сонково;
  • Рыбинск-Пасс.;
  • Ярославль-Главный;
  • Помары;
  • Шелангер;
  • Сурок;
  • Куяр.

Особенности поездки

Бологое-Московское — ключевая остановка на маршруте. Город расположен примерно посередине между Санкт-Петербургом и Москвой: от Бологого до Санкт-Петербурга — около 320 км по железной дороге, до Москвы — около 330 км. Это место иногда называют точкой, где «московские бордюры плавно переходят в питерский поребрик». Бологое также известен как озёрный край — здесь насчитывается более 200 озёр.

Зелёный Дол — ещё одна значимая остановка. Здесь поезд стоит 1 час, что даёт возможность немного прогуляться или решить бытовые вопросы.

Маршрут был запущен в 2021 году после того, как на пресс-конференции президента РФ прозвунул вопрос о возможности связать Йошкар-Олу с другими городами России прямым железнодорожным сообщением. До этого прямые поезда из Йошкар-Олы ходили только в Москву.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью