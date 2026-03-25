Какой маршрут у поезда Санкт-Петербург — Йошкар-Ола?

По маршруту Санкт-Петербург — Йошкар-Ола пассажирский поезд делает 43 остановки.

Поезд 347А курсирует по маршруту Санкт-Петербург — Йошкар-Ола. Он отправляется с Московского вокзала в 17:45 по местному времени и прибывает в Йошкар-Олу через день в 06:00. Время в пути составляет 1 день 12 часов 15 минут. Расстояние между городами — около 1710 км.

Маршрут и остановки

По пути поезд делает 43 остановки. Некоторые из них:

Бологое-Московское (самая продолжительная стоянка — 61 минута);

Удомля;

Бежецк;

Сонково;

Рыбинск-Пасс.;

Ярославль-Главный;

Помары;

Шелангер;

Сурок;

Куяр.

Особенности поездки

Бологое-Московское — ключевая остановка на маршруте. Город расположен примерно посередине между Санкт-Петербургом и Москвой: от Бологого до Санкт-Петербурга — около 320 км по железной дороге, до Москвы — около 330 км. Это место иногда называют точкой, где «московские бордюры плавно переходят в питерский поребрик». Бологое также известен как озёрный край — здесь насчитывается более 200 озёр.

Зелёный Дол — ещё одна значимая остановка. Здесь поезд стоит 1 час, что даёт возможность немного прогуляться или решить бытовые вопросы.