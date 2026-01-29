Городовой / Вопросы о Петербурге / Какой отдел полиции работает в Кировском районе Санкт-Петербурга?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Так вот зачем прабабушка ставил плошку с солью под кровать: теперь тоже регулярно повторяю Полезное
Вместо долмы и драников — картофельный салат: я добавил этот маринад и получил хит, который все просят повторить Полезное
«Зенит» берет Радонича: у клуба появится новый тренер Город
Узнал, почему в Петербурге беляши продают с дыркой посреди: поварам уважение за такую хитрость Полезное
Мой ребенок был середнячком, а теперь он в «топе». Все дело в одном компоненте, который мы упускали: это его личная искра Общество
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какой отдел полиции работает в Кировском районе Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 29 января 2026 12:55
 Проверено редакцией
полиция, отдел, вывеска
Какой отдел полиции работает в Кировском районе Санкт-Петербурга?
Global Look Press/ Oksana Korol

В Кировском районе Санкт‑Петербурга за охрану правопорядка отвечает УМВД России по Кировскому району. Это главное территориальное подразделение, которое координирует работу полиции на всей территории района.

УМВД располагается по адресу: проспект Стачек, дом 18. Если вам нужно обратиться в полицию — лично или по телефону — это центральный пункт, куда стоит направить запрос.

Какие вопросы можно решить в отделении полиции?

На базе УМВД решаются ключевые вопросы: от приёма заявлений до координации следственных действий. Если ситуация требует немедленного реагирования, именно дежурная часть принимает вызов и направляет наряд.

Куда еще можно обратиться в Кировском районе?

Помимо центрального аппарата, в районе действуют отделы полиции, которые обслуживают конкретные микрорайоны:

  • 31 отдел полиции — Новоовсянниковская улица, дом 11/50;
  • 64 отдел полиции — проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 3;
  • отдел полиции № 8 — улица Лёни Голикова, дом 31, корпус 2.

Все отделы работают круглосуточно, так что помощь доступна в любое время.

Кроме того, в районе есть специализированные подразделения. Например, отдел дознания находится на Кронштадтской улице, дом 22. Там занимаются оформлением материалов и расследованием дел, требующих дознавательных действий.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью