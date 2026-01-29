Какой отдел полиции работает в Кировском районе Санкт-Петербурга?

В Кировском районе Санкт‑Петербурга за охрану правопорядка отвечает УМВД России по Кировскому району. Это главное территориальное подразделение, которое координирует работу полиции на всей территории района.
УМВД располагается по адресу: проспект Стачек, дом 18. Если вам нужно обратиться в полицию — лично или по телефону — это центральный пункт, куда стоит направить запрос.
Какие вопросы можно решить в отделении полиции?
На базе УМВД решаются ключевые вопросы: от приёма заявлений до координации следственных действий. Если ситуация требует немедленного реагирования, именно дежурная часть принимает вызов и направляет наряд.
Куда еще можно обратиться в Кировском районе?
Помимо центрального аппарата, в районе действуют отделы полиции, которые обслуживают конкретные микрорайоны:
- 31 отдел полиции — Новоовсянниковская улица, дом 11/50;
- 64 отдел полиции — проспект Маршала Жукова, дом 30, корпус 3;
- отдел полиции № 8 — улица Лёни Голикова, дом 31, корпус 2.
Все отделы работают круглосуточно, так что помощь доступна в любое время.
Кроме того, в районе есть специализированные подразделения. Например, отдел дознания находится на Кронштадтской улице, дом 22. Там занимаются оформлением материалов и расследованием дел, требующих дознавательных действий.