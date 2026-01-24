Какой Петербург в «Преступлении и наказании»?

Новости по теме

Мосты рекордсмены: в Санкт-Петербурге больше двух тысяч раз развели мосты в 2025 году

Перейти

В петербургских дворах можно «потрогать воздух»: тайна дворов-колодцев, о которой давно забыли

Перейти

Мосты, каналы и Лахта Центр в одиночестве: причины петербургского протеста против новых небоскребов

Перейти

Дом в Петербурге, где балконы идут сплошной лентой, а двор соединяет мост в воздухе

Перейти

Расписной терем Николая Никонова: загадки самого нарядного дома на улице Достоевского в Петербурге

Перейти