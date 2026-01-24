Какой Петербург в «Преступлении и наказании»?

В «Преступлении и наказании» Петербург — не парадный город дворцов и площадей, а лабиринт дворов, переулков и доходных домов. Достоевский показывает ту его часть, где живут бедные чиновники, студенты и ремесленники.
Дома и дворы
Раскольников обитает в каморке под самой крышей — типичный угол для небогатого студента. Такие помещения часто устраивали в мансардах доходных домов, теснившихся вдоль каналов. Дома — жёлтые, серые, с облупленной штукатуркой. Дворы‑колодцы узкие, тёмные: свет едва пробивается сквозь тесноту стен. В этих дворах нет зелени, только камни, лужи и мусор.
Каналы и набережные
Каналы — не живописные виды, а границы, разделяющие людей. Набережная Екатерининского канала (ныне канал Грибоедова) — место, где разворачивается часть действия. Вода здесь мутная, у берега — щепки, обрывки бумаги. Набережные каменные, строгие; вдоль них тянутся заборы и глухие стены.
Мосты
Мосты — точки перехода, где герой принимает решения. Переходя через Неву или канал, Раскольников словно пересекает невидимую черту: от замысла — к делу, от страха — к отчаянию. Мосты в романе не соединяют, а разделяют: с одной стороны — жизнь, с другой — бездна.
Улицы и переулки
Улицы тесные, мощёные, с торчащими булыжниками. Переулки петляют, ведут в тупики. Здесь нет простора Невского проспекта — только теснота, пыль и духота. По тротуарам спешат люди, но никто не смотрит друг на друга: каждый замкнут в своём мире.
Так Достоевский рисует Петербург не как столицу, а как город‑испытание, где каменные стены и водные глади становятся свидетелями человеческих драм.