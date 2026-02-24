Городовой / Вопросы о Петербурге / Какую скорость развивает «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга?
Какую скорость развивает «Сапсан» от Москвы до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 24 февраля 2026 17:25
сапсан, пассажир
Global Look Press/Sergey Petrov
Максимальная скорость «Сапсана» на маршруте от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 250 км/ч.

Высокоскоростной поезд «Сапсан», курсирующий между Москвой и Санкт-Петербургом, развивает максимальную конструкционную скорость 250 км/ч. Однако на практике его эксплуатационная скорость ограничена 230 км/ч, а большую часть пути состав движется со скоростью около 200 км/ч. На участке Окуловка — Мстинский мост поезд может разгоняться до 250 км/ч.

Название «Сапсан» выбрано не случайно — оно отсылает к соколу-сапсану, одной из самых быстрых птиц в мире, способной развивать скорость до 322 км/ч. Поезд был разработан немецкой компанией Siemens специально для России и адаптирован к местным климатическим условиям — он работает при температуре от −40 до +40 °C.

Несколько интересных фактов о «Сапсане»

Состав состоит из 10 вагонов (в сдвоенном варианте — из 20). В нём есть вагоны первого класса, бизнес-класса, эконом-класса и вагон-бистро.

Длина поезда — 250 метров.

«Сапсан» весит меньше, чем обычные поезда, благодаря технологии изготовления, близкой к авиационной. Все технические устройства расположены на крыше вагона или под ним, а пространство внутри полностью отдано пассажирам.

Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составляет от 3 часов 40 минут до 4 часов 10 минут, в зависимости от количества остановок.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
