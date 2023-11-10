Канны нужно правильно убрать на зимовку: вот что сделать с цветами в ноябре

Раньше высокие цветы с роскошными листьями можно было встретить лишь на юге. Но сегодня яркие канны часто выращивают на участках в средней полосе. Растение достаточно неприхотливо и не требует особого ухода, но у него есть свои правила зимовки.

Если температура в вашем регионе опускается ниже минус шести градусов, канны нужно выкопать из земли и занести в помещение. Поэтому для начала определитесь, где будет зимовать растение. Если у вас есть подходящий погреб или подвал, обрезайте стебли. На цветке нужно оставить лишь пенек высотой в 20 сантиметров.

После этого осторожно выкопайте корни, но не стряхивайте землю. Поместите цветок в емкость со смесью песка, опилок и торфа и засыпьте этой массой нижнюю часть растения. Храните канны при температуре до плюс восьми градусов и влажности не ниже 60 процентов.

Также растение может перезимовать на застекленном балконе или лоджии. При этом обрезать цветок не нужно. Просто переместите его вместе с комом земли в подходящую емкость и периодически поливайте, пишет портал Procvetok.

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