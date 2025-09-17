Городовой / Город / Николаевский дворец Петербурга: как резиденция князя стала почтовым отделением
Николаевский дворец Петербурга: как резиденция князя стала почтовым отделением

Опубликовано: 17 сентября 2025 16:14
Сегодня отправить письмо можно в бывшей княжеской резиденции города.

Николаевский дворец, расположенный на Площади Труда, 4, до сих пор встречает посетителей монументальной архитектурой XIX века. Сегодня в его залах соседствуют история и повседневность: отправить письмо можно прямо из бывшей княжеской резиденции.

Как строили резиденцию для великого князя

Николаевский дворец был построен в 1853–1861 годах по проекту архитектора Андрея Штакеншнейдера для князя Николая Николаевича, сына императора Николая I.

Первоначально здесь находилась роскошная резиденция с манежем, конюшнями и домовой церковью во имя иконы "Всех скорбящих Радость".

После смерти князя в 1894 году дворец передали под Ксениинский женский институт, названный в честь великой княгини Ксении Александровны.

От дворца к Дворцу труда

Историческое название — Николаевский дворец — связано с именем великого князя. После 1917 года здание стало символом рабочего движения, и перевали в Дворец Труда.

Соответственно, и площадь, на которой стоит дворец, была переименована из Благовещенской в Площадь Труда.

Интересные факты

  • При закладке дворца в 1853 году в фундамент поместили ковчежец с золотыми и серебряными монетами и позолоченную медную доску с памятной надписью.
  • Здание было оснащено новейшими для своего времени удобствами: водопровод, канализация, телеграфная связь, громоотводы.

Современное использование

Ныне в здании, кроме административных помещений Федерации профсоюзов, располагается Почтовое отделение №190098 — одно из самых красивых в городе. Можно забрать посылку или отправить письмо в настоящем дворце!

Также несколько помещений сохранили элементы старинной отделки: деревянные пилястры, лепнину и анфилады залов. Можно и рассмотреть поближе, и сделать красивую фотографию.

Юлия Тюрина
Город
