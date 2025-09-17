«Деньги скинул, отзыв не удалила»: какие комментарии и где оставляют недовольные петербуржцы

Жители Северной столицы решили поделиться друг с другом информацией о том, где они пишут реальные отзывы.

Отзывы — наше все и зачастую мы ориентируемся именно на них, когда собираемся сделать покупку.

Однако часто за хорошие отзывы компании могут заплатить и это уже получается не реальное мнение, а купленное за деньги.

Петербуржцы решили поделиться друг с другом информацией, где они приобретали товары и услуги и где они оставляли отзывы.

«Сегодня оставила отзыв о наушниках, его не опубликовали, написали, что нарушает правила. А я всего-то написала, что меня не покидает ощущение, что меня бьет током при прослушивании музыки. Что не так в этом отзыве? Другой продавец не опубликовал мой вопрос, когда пыталась узнать полноту бутс, просто некоторые продавцы ее указывают. И опять нарушение правил! Что происходит? Им реально проще отправить товар, потратить время на сборку, деньги на доставку, от которого могут отказаться, чем ответить на вопрос?» — отметил пользователь сети.

Девушке ответили, что зачастую на маркетплейсах оставляют неинформативные отзывы, а рейтинг у продавца при этом падает, поэтому они не публикуются.

Тут же петербуржцы стали рассказывать о своем опыте, где они оставляют отзывы.

«Единственный раз на Авито оставила негативный отзыв мастеру по ремонту стиральной машины. Так с Авито перезвонила диспетчер, спросила я ли это, сказала, что да. Потом перезвонил директор этой шарашкиной конторы и сказал, что если удалю отзыв, скинет мне пол суммы обратно. Деньги скинул, отзыв не удалила»;

«Однажды приобрела на Яндекс маркете брючный костюм, жакет 46 размера немного великоват, брюки без указания размера не сошлись на пузе. Написала негативный отзыв о том, что костюм составлен из разных комплектов, ответ продавца дословно: «этого не может быть»;

«Часто пишу. И позитивные и негативные, и на маркетплейсах на товары, и в 2гис с Яндексом о местах, где бываю. Позитивных больше. Потому что чаще всего я ориентируюсь на рейтинги и отзывы. Ожидание и реальность совпадают», — отмечают петербуржцы.

Многие пользователи соцсети отметили, что не пишут отзывы, а также не довольны тем, какую информацию оставляют другие покупатели.

Зачастую можно увидеть просто пять звезд без объяснений или информацию не о том размере или цвете, что неинформативно.